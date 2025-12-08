Champions League: Horarios y duelos clave de la Jornada 6

La UEFA Champions League 2025-26 llega a su última jornada del año. Este martes y miércoles, los grandes clubes europeos definirán posiciones clave en la tabla, mientras algunos históricos luchan por mantener su lugar en los octavos de final.

En esta Jornada 6 habrá duelos imperdibles, como el Real Madrid ante el Manchester City y el Bayern Múnich frente al Sporting de Lisboa, por lo que la fecha promete goles, sorpresas y la antesala de lo que será una apasionante fase eliminatoria en 2026.

El Arsenal lidera la tabla con 15 puntos, seguido por el PSG, el Bayern Múnich y el Inter de Milán, todos con 12 unidades, mientras que el Real Madrid también se mantiene competitivo con 12 puntos. Completan el top 8 el Borussia Dortmund, el Chelsea y el Sporting de Lisboa, cada uno con 10 puntos, asegurando por ahora posiciones privilegiadas de cara a los octavos de final.

Entre los equipos importantes que aún no aseguran clasificación directa se encuentran el Manchester City, con 10 puntos; el Liverpool, con 9 unidades; y el Tottenham junto al Bayer Leverkusen, con 8 puntos cada uno. Por su parte, el Barcelona, con 7 puntos, y la Juventus, con 6 unidades, se ubican en la parte baja, obligados a disputar los play-offs si quieren mantenerse en la competición.

Entre los equipos revelación se encuentra el Sporting de Lisboa, que ocupa el octavo puesto de la tabla con 10 puntos y ha perdido solo uno de sus últimos cinco encuentros. De manera similar, el Atalanta también cuenta con 10 unidades y se mantiene en la lucha por un puesto de clasificación directa.

Por otro lado, las decepciones de esta edición incluyen al Ajax, que se encuentra en el último puesto, así como al Benfica y al Athletic Club de Bilbao, equipos que no han logrado mantener el nivel esperado y deberán luchar por su permanencia en la fase de eliminación.

Los encuentros más esperados de esta jornada incluyen el Bayern Múnich contra el Sporting de Lisboa, el martes 9 de diciembre a las 11:45 horas. Ese mismo día se jugarán tres partidos a las 14:00 horas: el Barcelona contra el Eintracht Frankfurt, donde el Barça busca sumar para meterse en el top 8; el PSV Eindhoven ante el Atlético de Madrid, un choque impredecible entre equipos con necesidad de puntos; y el Inter de Milán contra el Liverpool, un duelo entre clubes históricos del certamen.

Finalmente, el Real Madrid frente al Manchester City se disputará el miércoles 10 de diciembre a las 14:00 horas, siendo el juego más esperado de la jornada por el enfrentamiento entre dos gigantes europeos.

Después de concluir la actividad de 2025, la Jornada 7 se disputará entre el 20 y el 21 de enero de 2026, mientras que la Jornada 8 tendrá lugar los días 28 y 29 de enero. Posteriormente, el sorteo de los play-offs se realizará el 30 de enero de 2026, definiendo los emparejamientos para la siguiente fase y marcando el inicio de la recta final del torneo.

SV