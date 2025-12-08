Los Charros de Jalisco confirmaron la salida de Jared Serna, quien ha concluido su participación en la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico después de disputar toda la primera vuelta y cuatro series de la segunda. El sonorense, uno de los peloteros más consistentes del equipo, deja una huella importante en su paso por la organización tapatía.

Serna firmó una campaña sobresaliente y se convirtió en una pieza clave del line up albiazul. Su velocidad y poder en contacto lo llevaron a imponer un nuevo récord de triples en una temporada, al llegar a nueve, cifra que lo coloca en los libros históricos de la franquicia y de la LMP. Su aporte ofensivo fue determinante para que Jalisco se mantuviera competitivo durante gran parte del torneo, especialmente en una primera vuelta donde los Charros figuraron entre los protagonistas.

El pelotero nacido en Guaymas, Sonora, se enfocará ahora en su preparación rumbo al Spring Training, donde buscará ganarse un lugar en el Opening Roster de los Marlins de Miami. De lograrlo, Serna estaría muy cerca de cumplir uno de sus máximos sueños que es debutar en las Grandes Ligas.

La directiva de los Charros agradeció su entrega y profesionalismo durante su estancia con el equipo, resaltando su impacto dentro y fuera del terreno de juego. Aunque su partida representa una baja sensible para Jalisco en la recta final de la campaña, también refleja el crecimiento y proyección de un talento mexicano que continúa acercándose al béisbol de élite.

Jared Serna se marcha dejando récords, aplausos y la ilusión de convertirse pronto en el próximo mexicano en pisar un diamante de MLB.

Ha concluido la participación de Jared Serna con Charros de Jalisco en la T2025-26 de la @Liga_Arco.

¡Mucho éxito en 2026, Jared!������ pic.twitter.com/O2PX8hlGqx — Charros de Jalisco�� (@charrosbeisbol) December 8, 2025

