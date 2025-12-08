La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará una de las transformaciones más profundas en la historia reciente del campeonato, no solo por la llegada de nuevas tecnologías y la eliminación del DRS, sino también por una parrilla ampliada a 11 equipos con la esperada incorporación de Cadillac, que debutará con una alineación encabezada por Sergio “Checo” Pérez. El piloto tapatío iniciará una nueva etapa en su carrera junto a General Motors, compartiendo garaje con Valtteri Bottas, en lo que promete ser uno de los proyectos más seguidos del nuevo ciclo técnico.

Además, la parrilla vivirá movimientos significativos, entre ellos el ascenso del joven Arvid Lindblad, quien debutará en Fórmula 1 con Racing Bulls, ocupando el asiento que deja libre Isack Hadjar que ahora será compañero de Max Verstappen, ante la salida del japonés Yuki Tsunoda, que no dio el ancho en la temporada.

Pero los cambios no terminan en lo deportivo. El nuevo reglamento técnico de 2026 transformará por completo la forma en que se pilotea y se compite. La desaparición del DRS será uno de los puntos más llamativos. El sistema, presente desde 2011, será reemplazado por una mezcla de aerodinámica activa y un modo de potencia eléctrica adicional, diseñado para mantener vivas las oportunidades de adelantamiento.

Los autos contarán con dos configuraciones automáticas de carga aerodinámica: Modo Z, de alta carga para curvas, y Modo X, de baja resistencia para las rectas. A esto se suma el Manual Override Mode (MOM), un sistema que permitirá al piloto perseguidor disponer de una inyección extra de energía eléctrica hasta alcanzar los 350 km/h, mientras el líder verá disminuida su entrega a partir de los 290 km/h, generando un diferencial crucial para los rebases.

La unidad de potencia también evolucionará: el componente eléctrico aumentará su aporte de 150 a 350 km/h y desaparecerá el MGU-H. Los autos serán más pequeños, más ligeros, unos 30 kg menos y funcionarán con combustible 100% sostenible, alineándose con la visión ecológica de la FIA.

Cambios en la Parrilla de Pilotos 2026

Cadillac | Sergio Pérez y Valtteri Bottas

Red Bull | Max Verstappen e Isack Hadjar

Ferrari | Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Mercedes | George Russell y Kimi Antonelli

McLaren | Lando Norris y Oscar Piastri

Aston Martin | Fernando Alonso y Lance Stroll

Williams | Alexander Albon y Carlos Sainz

Racing Bulls | Liam Lawson y Arvid Lindblad

Haas | Esteban Ocon y Oliver Bearman

Alpine | Pierre Gasly y Franco Colapinto

Audi (ex-Sauber) | Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto

Novedades tecnológicas y eliminación del DRS

Tecnología eliminada

DRS (Drag Reduction System): El sistema de reducción de arrastre como lo conocemos desaparece.

MGU-H (Motor Generator Unit - Heat): Este componente, que recuperaba energía del calor del turbo, será eliminado por su complejidad y costo.

Reemplazo del DRS y nuevos modos

Aerodinámica Activa (Modo Z y Modo X)

Modo Z (High Downforce): Configuración estándar de alta carga aerodinámica para curvas.

Modo X (Low Drag/Straight-Line Mode): Configuración de baja resistencia al aire para alcanzar mayor velocidad punta en las rectas.

Override Engine Mode / Manual Override Mode (MOM): Este es el sustituto directo del DRS para los adelantamientos.

Otras novedades técnicas

Motor: La potencia eléctrica de la unidad aumentará.

Monoplazas: Serán más cortos y más ligeros.

Combustible: Se utilizará un combustible 100% sostenible.

SV