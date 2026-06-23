Este miércoles, la Selección Mexicana se enfrenta en su último partido de la Fase de Grupos contra la República Checa y el encuentro tendrá lugar en el Estadio de la Ciudad de México.

Autoridades de la capital mexicana ya anunciaron la implementación de la Ley Seca durante el partido, esto después de los destrozos en el encuentro contra Corea Del Sur.

¿Qué estados ya confirmaron la Ley Seca?

La Ciudad de México es el primer estado en anunciar la implementación de la Ley Seca este miércoles. Según las autoridades, esta medida busca prevenir accidentes antes, durante y después del partido.

La decisión se tomó después de los destrozos y disturbios que presentó la capital recientemente con el partido contra Corea del Sur, el cual dejó basura en las zonas de alta afluencia.

Hasta el momento, ningún otro estado ha anunciado la implementación de esta ley previo al partido de la Selección Mexicana.

¿Cuándo inicia la Ley Seca?

El decreto establece que la restricción a la venta de bebidas alcohólicas aplicará desde las 15:00 horas del miércoles 24 de junio hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio.

Las zonas en las que principalmente se llevará a cabo esta ley será en el Centro Histórico y colonias aledañas como Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, las cuales son zonas en donde se ubica el FIFA Fan Fest de la capital y representa uno de los lugares más frecuentados por aficionados durante la justa mundialista.

NG