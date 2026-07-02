La Selección de Inglaterra definió su búnker en México. El equipo europeo entrenará en la Cantera de los Pumas antes de su crucial duelo de Octavos de Final del Mundial 2026. Conoce por qué eligieron esta sede y cómo se preparan para enfrentar al Tricolor.

El anuncio llegó este jueves 2 de julio de 2026. Luis Raúl González, presidente del club universitario, confirmó que las instalaciones del Pedregal recibirán al conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

Durante una conferencia de prensa, el directivo explicó los motivos detrás de esta decisión. La infraestructura y el nivel de mantenimiento de las canchas fueron factores determinantes para los europeos.

"Efectivamente, entrenará aquí la selección inglesa", detalló el presidente de la institución. Los visores internacionales evaluaron positivamente el césped, otorgando la certificación necesaria para prácticas de alta exigencia.

Luis Raúl González, presidente del club universitario, confirmó que las instalaciones del Pedregal recibirán al conjunto dirigido por Thomas Tuchel. IMAGO7 / Alexis Chávez

El itinerario europeo en la capital

El equipo de los Tres Leones tiene programado su arribo a la capital mexicana para el viernes por la noche. Su objetivo es aclimatarse rápidamente a las condiciones de la ciudad.

La práctica oficial en la Cantera se llevará a cabo el sábado 4 de julio. Este entrenamiento será la última prueba táctica antes del compromiso internacional.

Los trabajos en el campo permitirán al cuerpo técnico definir su alineación titular. Se espera una sesión enfocada en la adaptación a la altitud y el clima local.

Seguridad y preparativos en el Pedregal

Las instalaciones universitarias ya lucen la imagen oficial del torneo. Además, se implementaron estrictos protocolos de seguridad para garantizar la privacidad del plantel visitante.

Se reporta el uso de tecnología antidrones en el perímetro del recinto. Estas medidas buscan evitar cualquier filtración táctica durante los trabajos a puerta cerrada.

El personal del club anfitrión colabora estrechamente con los organizadores. El objetivo es brindar todas las facilidades operativas a la delegación europea durante su estancia.

Rumbo al choque en el Estadio Ciudad de México

El partido decisivo está programado para el domingo 5 de julio a las 18:00 horas. El Estadio Ciudad de México será el escenario donde ambas escuadras buscarán su pase a los Cuartos de Final.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB