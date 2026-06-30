¿Contra quién jugará Noruega los Octavos de Final del Mundial 2026 y cuándo?

Noruega ya sabe quién será su siguiente rival en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras eliminar a Costa de Marfil este martes 30 de junio, la selección europea enfrentará a Brasil en los Octavos de Final, un partido que definirá a uno de los clasificados a la siguiente ronda del torneo y lo acerca más al título internacional.

Después de regresar a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, Noruega continúa construyendo una participación que pasará a la historia y ahora afrontará uno de sus retos más importantes, al menos de las últimas tres décadas.

La selección nórdica se medirá con Brasil, que un día antes superó 2-1 a Japón en la Eliminatoria de 32. El encuentro se disputará el próximo domingo en Nueva Jersey, con un boleto a los cuartos de final del Mundial de 2026 en juego.

Así consiguió Noruega su boleto a los Octavos de Final

Este martes, Noruega cerró el mes con un triunfo de 2-1 sobre Costa de Marfil en los 16avos de Final del Mundial. La victoria no solo le otorgó el pase a los Octavos, sino que también representó el primer triunfo de su historia en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

En el Estadio de Dallas, los europeos tomaron ventaja antes del descanso gracias a Antonio Nusa, quien al minuto 39 conectó un disparo desde el vértice del área que dejó sin opciones al guardameta Yahia Fofana.

Costa de Marfil reaccionó en el complemento y encontró el empate al minuto 74 por conducto de Amad Diallo, resultado que devolvió la esperanza al conjunto africano y elevó la tensión en el cierre del encuentro.

Erling Haaland apareció en el momento decisivo

Cuando el partido parecía encaminarse a un desenlace incierto, apareció la figura de Erling Haaland. Al minuto 86, Patrick Berg asistió al delantero, quien definió con contundencia para marcar el 2-1 definitivo y desatar la celebración de Noruega.

El delantero del Manchester City, que disputa su primera Copa del Mundo, volvió a responder en un momento clave. Con este tanto llegó a cinco goles en el Mundial 2026, y se colocó a solo uno del máximo anotador del torneo, el argentino Lionel Messi.

Además, Haaland amplió a 13 partidos al hilo su racha, marcando con la selección de Noruega. En ese periodo suma 25 goles, números que lo convierten en el gran referente ofensivo del conjunto europeo de cara al esperado partido del fin de semana frente a Brasil.

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