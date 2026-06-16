"El Piojo" Herrera lanza curioso comentario sobre el matrimonio de Ricardo La Volpe

Miguel “El Piojo” Herrera volvió a generar conversación fuera de las canchas al revelar detalles poco conocidos sobre la vida personal de Ricardo La Volpe. Sus declaraciones sorprendieron a aficionados del futbol mexicano al mostrar una faceta completamente distinta del histórico entrenador argentino.

Una charla relajada terminó en confesiones inesperadas

Lo que comenzó como una conversación entre bromas, anécdotas y algunas copas terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados por los seguidores del futbol mexicano. Durante su participación en el programa de José Eduardo Derbez, Miguel Herrera compartió varias historias relacionadas con figuras del balompié nacional, pero una de las que más llamó la atención fue la relacionada con Ricardo La Volpe.

El exdirector técnico del Club América y de la Selección Mexicana habló sobre la personalidad del estratega argentino tanto dentro como fuera del terreno de juego.

La conversación giró alrededor de aquellas personas que proyectan una imagen fuerte y dominante en el trabajo, pero que muestran una personalidad completamente distinta en su vida cotidiana. Fue entonces cuando Herrera decidió poner como ejemplo a uno de los entrenadores más influyentes que ha tenido el futbol mexicano.

“Nos regañaba fuerte en la cancha”

De acuerdo con las declaraciones de Miguel Herrera, Ricardo La Volpe siempre se distinguió por su carácter intenso y exigente dentro del vestidor. Durante años, el técnico argentino construyó una reputación basada en la disciplina, la táctica y la autoridad frente a sus jugadores.

Sin embargo, según relató El Piojo, esa imagen cambiaba por completo al llegar a casa.

“La Volpe es un tipo muy enérgico, nos cagaba pero lindo en la cancha, y su mujer lo traía cortito... hasta la fecha”, comentó Herrera entre risas durante la conversación.

La declaración provocó carcajadas entre los presentes y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista. Para muchos aficionados resulta difícil imaginar que una figura reconocida por imponer disciplina y liderazgo en los entrenamientos tenga una dinámica familiar tan distinta a la que proyectó durante décadas en el futbol profesional.

⚽�� Miguel “El Piojo” Herrera volvió a soltar una de esas historias que prenden las redes.



Durante una charla con José Eduardo Derbez, el exentrenador del América y la Selección Mexicana reveló detalles poco conocidos de Ricardo La Volpe fuera de las canchas.



Entre risas,…— El Gráfico (@elgmx) June 15, 2026

Una amistad de años detrás de las revelaciones

Miguel Herrera explicó que sus comentarios no surgieron de rumores o percepciones externas. Según relató, existe una amistad cercana entre ambas familias desde hace varios años, situación que le ha permitido conocer una faceta mucho más personal de Ricardo La Volpe.

Esa cercanía fue precisamente la razón por la que se sintió cómodo compartiendo algunas anécdotas relacionadas con el entrenador argentino. Las declaraciones fueron tomadas con humor por quienes participaron en la charla, ya que estuvieron respaldadas por una relación de confianza construida a lo largo del tiempo.

Aun así, los comentarios despertaron la curiosidad de los aficionados, quienes pocas veces tienen acceso a detalles relacionados con la vida privada de personajes tan influyentes dentro del futbol mexicano.

Pero las revelaciones no terminaron con la vida familiar del estratega. Durante la misma conversación, Miguel Herrera también habló sobre otra característica que, según él, marcó la trayectoria de Ricardo La Volpe: sus supersticiones. El exseleccionador mexicano aseguró que el técnico argentino era una persona muy creyente en las cábalas y mantenía diversos rituales antes de los partidos.

“Era súper creyente de muchas cosas. Siempre estaba con su famosa corbata roja y jamás entraba a la cancha con el pie izquierdo”, recordó Herrera.

La anécdota generó nuevas bromas entre los participantes del programa, especialmente cuando El Piojo señaló que, al final, quienes definen el resultado de los encuentros son los futbolistas dentro del campo y no los amuletos o rituales.

A pesar del tono relajado de la conversación, las declaraciones permitieron conocer aspectos poco difundidos sobre la personalidad de La Volpe, quien es considerado uno de los entrenadores más influyentes en la historia reciente del futbol mexicano.

Su estilo de juego, sus planteamientos tácticos y su fuerte personalidad dejaron huella en equipos de la Liga MX y en la Selección Mexicana. Por esa razón, cualquier historia relacionada con su vida personal suele generar interés entre los aficionados.

Las palabras de Miguel Herrera mostraron una versión diferente de quien durante años fue identificado por su carácter firme en los entrenamientos y los partidos.

Miguel Herrera ha construido una carrera marcada no solo por sus logros deportivos, sino también por su estilo directo para hablar frente a los medios. En esta ocasión, sus comentarios no estuvieron relacionados con tácticas, fichajes o resultados deportivos, sino con aspectos más personales de una de las figuras más reconocidas del futbol mexicano.

Las anécdotas compartidas durante la entrevista ofrecieron una mirada distinta sobre Ricardo La Volpe y recordaron que, detrás de la imagen de autoridad que proyectan muchos entrenadores, también existen historias cotidianas que pocas veces llegan al conocimiento del público.

Una vez más, El Piojo Herrera demostró que cuando toma el micrófono, las historias llamativas y los titulares no tardan en aparecer.

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