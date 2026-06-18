La fiebre por ver por primera vez a la Selección Mexicana jugar un partido de Copa Mundial en Guadalajara es palpable desde los minutos previos al silbatazo inicial del duelo ante Corea del Sur, y la afición dejó claro qué jugadores del Tricolor son sus favoritos para este encuentro ante los asiáticos .

Durante los movimientos de calentamiento, el sonido local del Estadio Guadalajara hizo el anuncio de la alineación titular del equipo dirigido por Javier Aguirre, y la afición que fue llenando las gradas dejó en claro a qué elementos no dejará de apoyar durante el partido.

Cada futbolista mexicano anunciado se llevó su ola de aplausos y gritos , pero entre la afición hay tres predilectos: Raúl Jiménez, Julián Quiñones, y para hacer sentir que en este sitio juegan las Chivas, Roberto “Piojo” Alvarado también estuvo entre los más vitoreados, pues los gritos y aplausos fueron ensordecedores

Por supuesto, la afición no dejó pasar la oportunidad de hacer sentir que su apoyo pesará en este encuentro , pues al anunciarse la formación surcoreana, el estadio se bañó de sonoros abucheos, a excepción del momento en el que anunciaron a Son Heung-min como titular.

Estas muestras de apoyo dejan claro que en este Mundial que el Tri juega en casa hay una conexión especial con la afición local, la que los miles de seguidores esperan sea recompensada con un triunfo.

SV