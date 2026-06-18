Mundial 2026: De Bélgica a México, todo por vivir la pasión mundialista

El futbol se ha convertido en un idioma universal en el que la pasión por el juego cruza fronteras y cada cuatro años abre una ventana de oportunidad para conocer nuevos lugares, gente de otros países y disfrutar del cruce de culturas que genera el deporte más popular del mundo, donde sin tener la nacionalidad de algún lugar, puedes sentirte parte de su gente por noventa minutos.

Glenn De Keyzer, Sven Van Wassenhove y Bruno Van Hellemont son tres amigos de un grupo de diez belgas que cruzaron el Océano Atlántico para vivir el futbol en la perspectiva y con el ambiente de los mexicanos, que para ellos al igual que muchos, son quienes le han dado el toque especial a la Copa del Mundo y estos tres alegres europeos se separaron de su grupo instalado en la capital del país para apoyar al Tri usando la playera de la selección, listos para ser mexicanos por noventa minutos.

De Bélgica para México: la elección por el mejor ambiente

“Queríamos estar en el Mundial y teníamos que elegir el mejor país, entonces llegamos a México. Amamos a la gente y el tequila, entonces les dije a mis amigos que teníamos que venir aquí para apoyar a México” , dijo Glenn.

La afición mexicana, en cada edición se gana el corazón de miles de personas alrededor del planeta por su alegría, entusiasmo y la fiesta que los acompaña y este año no ha sido la excepción en su recibimiento a los turistas y a través de redes sociales con los primeros días del Mundial en el país.

“Lo mejor de esto ha sido la gente mexicana, todos son muy amistosos, interesados en saber de dónde venimos. La comida también ha sido increíble y toda la cultura es maravillosa”, comentó Sven.

Para ellos, conocer el Estadio Guadalajara ha sido su segundo partido, luego de asistir a al partido inaugural en la Ciudad de México, pero aún así, a pesar de haber tenido la primera cucharada de la afición tricolor, la emoción de presenciar al equipo y convivir con los fanáticos que los han arropado no disminuye.

El encanto de la afición y la cultura nacional

“El partido contra Sudáfrica fue espectacular. Hoy ya era una locura desde que llegamos al estadio, desde afuera escuchas todo el ruido, todos los cánticos, es extraordinario ver esto y eso nos puso feliz, nos erizó la piel”, fueron las palabras de Glenn, mientras que Bruno mencionó que “es algo que muchos mexicanos van a vivir una sola vez en su vida; ¿Cuántas veces organizas un Mundial? Así que es su momento, hay que disfrutarlo ganes o pierdas".

Los amigos dividieron sus expectativas para la selección de Javier Aguirre en el certamen, con Sven poniendo al Tri en las semifinales pero Bruno poniendo la vara en los Octavos de Final, sin embargo, el trío no dejará de apoyar a México, que ya tiene un lugar en su corazón.

NG