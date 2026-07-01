¿Te imaginas rozar la gloria de Pelé por solo unas semanas de diferencia? Gilberto Mora, la nueva joya de la Selección Mexicana, acaba de hacer historia en el Mundial 2026. Aunque no rompió el récord del astro brasileño, su hazaña ya está dando la vuelta al mundo entero.

El Mundial 2026 sigue regalando momentos inolvidables para todos los aficionados al fútbol internacional. En esta ocasión, los reflectores apuntan directamente a la Selección Mexicana y a su joven promesa que está rompiendo todos los esquemas establecidos en el torneo.

Durante el vibrante encuentro de dieciseisavos de final contra la selección de Ecuador, el talentoso mediocampista de los Xolos de Tijuana saltó al campo como titular. Esta decisión técnica de Javier Aguirre no solo fue una apuesta táctica audaz, sino un momento verdaderamente histórico.

Con apenas 17 años y 259 días de edad, el talentoso jugador se posicionó firmemente en los libros de oro del balompié. Se convirtió oficialmente en el segundo futbolista más joven en iniciar un partido de eliminación directa en toda la historia de la Copa del Mundo.

La sombra de Pelé: un récord casi inalcanzable

Para entender la verdadera magnitud de este logro, debemos viajar en el tiempo hasta el lejano Mundial de Suecia 1958. En aquel torneo, un joven brasileño llamado Edson Arantes do Nascimento deslumbró al planeta entero con su talento sin igual.

Pelé estableció una marca que parecía completamente imposible de igualar en el exigente fútbol moderno. Fue titular indiscutible en los cuartos de final ante la selección de Gales con exactamente 17 años y 239 días de edad.

Ese histórico día, "O Rei" anotó el único gol del partido, dándole la victoria a Brasil y comenzando su inigualable leyenda mundialista. Desde entonces, absolutamente nadie se había acercado tanto a esa cifra en rondas definitivas de un mundial.

La matemática es caprichosa y, en este caso particular, dejó a Mora a tan solo 20 días de arrebatarle la corona al mítico delantero brasileño. Un suspiro en la línea del tiempo que, sin embargo, no resta ningún mérito a la enorme hazaña del mexicano.

Hazaña mundialista que causó conmoción

El impacto mediático de esta noticia trasciende rápidamente las fronteras de México y de todo el continente americano. Medios internacionales de gran prestigio ya comparan la asombrosa precocidad del canterano fronterizo con la de otras figuras mundiales recientes.

Un ejemplo muy claro es el del mediocampista español Gavi, quien ostentaba el registro más cercano en la era moderna del deporte. El ibérico fue titular con 18 años y 123 días en el Mundial de Qatar 2022, una cifra que Mora acaba de pulverizar.

A pesar de no haber roto el récord absoluto de la máxima leyenda brasileña, el simple hecho de compartir esta estadística es un triunfo monumental. Mora ya superó marcas nacionales que llevaban casi un siglo vigentes, como la del histórico Manuel Rosas en Uruguay 1930.

El futuro brillante de la Selección Mexicana

El destacado desempeño del joven en el terreno de juego demostró con creces que la edad es solo un número en su acta de nacimiento. Durante los primeros minutos del partido, generó peligro constante y jamás se achicó ante la inmensa presión del escenario mundialista.

De hecho, estuvo muy cerca de coronar su mágica actuación abriendo el marcador frente a la siempre dura escuadra ecuatoriana. Sus potentes disparos pasaron rozando la portería, levantando a miles de emocionados aficionados de sus asientos en el coloso de Santa Úrsula.

Como era de esperarse tras esta exhibición, los visores de los clubes europeos más importantes ya tienen su nombre subrayado en rojo. Se rumora fuertemente en el entorno que, al finalizar su participación en este torneo, dará el salto definitivo al competitivo Viejo Continente.

La apasionada afición mexicana ha encontrado en él a un nuevo y carismático ídolo en quien depositar sus esperanzas a largo plazo. Su notable madurez futbolística contrasta maravillosamente con su evidente juventud, brindando un necesario respiro de optimismo puro para el país.

Quedará para la anécdota eterna que solo 20 días separaron a Gilberto Mora de la cima absoluta de los mundiales de la FIFA. Sin embargo, su prometedora carrera profesional apenas comienza y el mundo entero del fútbol estará muy atento a sus próximos pasos.

CT