Guadalajara fue la mejor sede de México en el Mundial 2026 por este motivo, según Isaac Brizuela

Guadalajara dejó una huella especial durante el Mundial 2026 y, para Isaac Brizuela, hubo una razón que la colocó por encima de las demás sedes mexicanas. El exfutbolista de Chivas compartió por qué considera que la capital jalisciense vivió el torneo de una manera distinta.

El "Conejito" explicó qué fue lo que más llamó su atención durante la Copa del Mundo, el aspecto que conquistó a miles de aficionados extranjeros y el mensaje que lanzó a la afición mexicana tras el paso del torneo por el país.

El factor que enamoró a los visitantes en Guadalajara

Durante una entrevista con FOX Sports, el "Conejito" Brizuela habló sobre su experiencia al recorrer las distintas sedes mexicanas del Mundial 2026 y no dudó en señalar cuál fue la que más lo impresionó.

Si bien reconoció el esfuerzo realizado en la Ciudad de México y Monterrey para recibir a miles de aficionados, aseguró que Guadalajara ofreció un ambiente distinto gracias a la forma en que la afición recibió a los visitantes durante toda la competencia.

Uno de los aspectos que más llamó su atención fue la respuesta de los turistas internacionales, quienes, según explicó, encontraron en la capital jalisciense una hospitalidad que los hizo sentirse bienvenidos desde su llegada.

"Me tocó estar en las tres ciudades donde hubo partidos y, la verdad, el ambiente aquí en Guadalajara sí considero que ha sido un poquito mejor. Obviamente, Ciudad de México, Monterrey también, el apoyo, todo el desastre que se hace de los mexicanos", declaró Brizuela durante la entrevista.

"Aquí ha sido un ambiente que hasta a extranjeros les ha encantado y que no se quieren ir de aquí, y que pedían que hubiera más partidos" en la ciudad, señaló el exjugador rojiblanco.

Isaac Brizuela consideró que ese ambiente se reflejó tanto dentro como fuera del Estadio Guadalajara, donde la afición acompañó cada partido con un ambiente festivo que, a su juicio, convirtió a la ciudad en una de las grandes protagonistas del Mundial.

Más allá de elegir a Guadalajara como su sede favorita, Brizuela aprovechó para invitar a la afición mexicana a disfrutar los últimos días de la Copa del Mundo y valorar la oportunidad de tener nuevamente el torneo en territorio nacional.

‘HAY QUE CREERLE A MÉXICO, HAY QUE PONERLO COMO CANDIDATO’ ��



Camilo Romero e Isaac Brizuela opinaron sobre el paso del Tri en la primera fase ����@FernandoLaraTV#CentralFOX #LaCopaxFSMX pic.twitter.com/laTYtrb0re — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) June 28, 2026

Los partidos que recibió Guadalajara en el Mundial 2026

Durante la fase de grupos, el Estadio Guadalajara fue sede de cuatro encuentros:

11 de junio: República de Corea 2-1 Chequia (Grupo A).

18 de junio: México 1-0 República de Corea (Grupo A).

23 de junio: Colombia 1-0 República Democrática del Congo (Grupo K).

26 de junio: Uruguay 0-1 España (Grupo H)

Con esos partidos, Guadalajara formó parte de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026 y, para Isaac Brizuela, también fue la ciudad que dejó la mejor impresión entre los aficionados nacionales y extranjeros por el ambiente que se vivió durante el torneo.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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