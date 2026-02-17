La Liga MX ha terminado su primer tercio del Torneo Clausura 2026. Tras disputarse seis jornadas, el campeonato ya ofrece tendencias claras tanto en la tabla general como en el cumplimiento de la llamada Regla de Menores, un requisito obligatorio para todos los clubes. En lo deportivo, Chivas se ha convertido en el equipo a vencer. El conjunto dirigido por Gabriel Milito acumula seis victorias consecutivas y presume paso perfecto con 18 de 18 puntos posibles; sin embargo, el Rebaño no solo lidera la clasificación, sino que tiene otra ventaja sobre sus perseguidores y solo es superado por uno de los otros 17 equipos.

Más allá de los puntos, otro frente que los clubes de la Liga MX deben cumplir es el de la Regla de Menores, que obliga a cada conjunto a acumular minutos con futbolistas nacidos en 2003 o después. Tras seis jornadas, solo tres equipos han alcanzado la cifra requerida (mil 170 minutos) y uno de estos es nada menos que el Guadalajara.

Los clubes que ya cumplieron con la Regla de Menores en el Clausura 2026 son:

Mazatlán FC, con 1318 minutos (el único club que lo supera)

Chivas, con 1305 minutos

Puebla, con 1294 minutos (su más cercano perseguidor)

Muy cerca de lograrlo se encuentran Pachuca con 1036 minutos y Necaxa con 997. Más abajo figuran San Luis (834), Querétaro (746), Pumas (719), Juárez (691), Monterrey (668), Atlas (596), Cruz Azul (519), Tigres (485), León (475), Toluca (452), Santos (397), Xolos (392) y América, que apenas suma 217 minutos.

El cumplimiento temprano del reglamento al final termina siendo una ventaja administrativa importante, ya que permite a los equipos concentrarse más en lo deportivo conforme avance el torneo. Por eso, se puede decir que Chivas no solo domina la Tabla General, sino que también ya resolvió uno de los requisitos más importantes en el Clausura 2026.

Posición | Equipos | Minutos de menores

Mazatlán FC | 1318 minutos Chivas | 1305 Puebla | 1294 Pachuca | 1036 Necaxa | 997 San Luis | 834 Querétaro | 746 Pumas | 719 Juárez | 691 Monterrey | 668 Atlas | 596 Cruz Azul | 519 Tigres | 485 León | 475 Toluca | 452 Santos | 397 Xolos | 392 América | 217

