La Selección Mexicana volvió a romper marcas de audiencia durante la Copa del Mundo 2026. El partido frente a Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A, fue seguido por 25.5 millones de personas en México, cifra que lo convirtió en el encuentro mundialista más visto en el país en lo que va del siglo XXI.

Superan su propia marca

La información fue difundida por la FIFA, que señaló que el duelo celebrado en Guadalajara superó el registro que había impuesto el debut del Tricolor frente a Sudáfrica, partido que reunió a 23.4 millones de televidentes y alcanzó una participación de mercado de 72.1 por ciento.

La victoria mexicana por 1-0 sobre Corea del Sur aseguró el pase del conjunto dirigido por Javier Aguirre a la ronda de 32 equipos y generó una respuesta masiva tanto en los estadios como frente a las pantallas.

Norteamérica, el gran motor del torneo

Con este nuevo registro, México se mantiene como uno de los principales motores de audiencia del torneo. El interés por el Mundial también ha provocado récords en Estados Unidos y Canadá, países que comparten la organización de la competencia. En territorio estadounidense, el partido inaugural de la selección local contra Paraguay alcanzó 27.5 millones de espectadores, mientras que los primeros encuentros de los tres anfitriones reunieron a más de 54 millones de televidentes.

La FIFA precisó que las cifras dadas a conocer corresponden a mediciones preliminares y que los datos consolidados de audiencia serán publicados una vez que concluya la Copa del Mundo 2026.

NG