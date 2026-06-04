Dónde ver EN VIVO Francia vs Costa de Marfil: amistoso rumbo al Mundial 2026

Las selecciones nacionales de Francia y Costa de Marfil se enfrentan este jueves 4 de junio de 2026 en el Stade de la Beaujoire, en Nantes, en lo que sera el penúltimo partido de preparación antes de la Copa del Mundo para ambas escuadras.

El equipo dirigido por Didier Deschamps busca consolidar su esquema táctico de cara a su debut mundialista, el cual está agendado para el próximo 16 de junio frente a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La elección del rival africano para este encuentro responde a una planificación específica, ya que el cuerpo técnico francés solicitó medirse ante un conjunto de dicha confederación para simular las condiciones físicas y estratégicas que encontrarán en su primer partido oficial del torneo.

Por su parte, el combinado marfileño, bajo el mando del estratega Emerse Faé, llega a este duelo con la intención de mantener el ritmo competitivo y afinar su propio funcionamiento. Aunque Costa de Marfil se prepara para sus compromisos internacionales tras haber dominado su grupo en las eliminatorias africanas, este partido les permite evaluar su nivel frente a una de las plantillas mejor valoradas del ranking de la FIFA. Los africanos cuentan con figuras que militan en las principales ligas europeas, lo que asegura un ensayo de rigor táctico para los locales.

En cuanto a los antecedentes recientes, el cuadro galo aterriza en esta fecha FIFA con un historial positivo, habiendo superado a selecciones como Brasil y Colombia durante la ventana de amistosos del pasado mes de marzo. Costa de Marfil también atraviesa un momento de estabilidad deportiva, destacando por su solidez defensiva y transiciones rápidas, características que les permitieron mantenerse invictos y sin recibir goles durante gran parte de su proceso clasificatorio reciente.

Costa de Marfil viene de golear a Corea del Sur y vencer por la mínima a Escocia.

Dentro de la concentración francesa, el cuerpo médico y técnico ha tenido que realizar ajustes de última hora en su convocatoria. Según reportes de medios como L'Equipe y portales de estadísticas deportivas, la ausencia del defensor William Saliba por lesión ha obligado a Deschamps a reconfigurar su línea defensiva, perfilando a Ibrahima Konaté como su reemplazo natural. En el frente de ataque, Kylian Mbappé se mantiene como la principal referencia ofensiva, acompañado por jugadores en buen momento como Michael Olise y Marcus Thuram.

La expectativa gira en torno a las rotaciones que ambos entrenadores implementarán para evitar sobrecargas musculares, priorizando la salud de los futbolistas antes de la competición oficial, pero manteniendo la seriedad que demanda un roce internacional de esta categoría.

Costa de Marfil. "Los Elefantes" dominaron de punta a punta el Grupo F de la Confederación Africana de Futbol para llegar al Mundial 2026. EFE/L. Koula

¿Dónde ver Francia vs Costa de Marfil?

Fecha: 4 de junio

Horario: 13:10

Canal: Sky Sports

Alineaciones probables del Francia vs Costa de Marfil

Francia (4-2-3-1):

Portero: Mike Maignan.

Mike Maignan. Defensas: Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano y Lucas Digne.

Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano y Lucas Digne. Mediocampistas: N'Golo Kanté y Aurélien Tchouaméni en la contención; Michael Olise, Rayan Cherki y Kylian Mbappé más adelantados.

N'Golo Kanté y Aurélien Tchouaméni en la contención; Michael Olise, Rayan Cherki y Kylian Mbappé más adelantados. Delantero: Marcus Thuram.

Costa de Marfil (4-3-3):