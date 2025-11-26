Mundial 2026: ¿Cuál sería el grupo más difícil que le podría tocar a México?

El próximo 5 de diciembre se llevará a cabo uno de los momentos deportivos más esperados, el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. El evento se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington y se trata del primero con 48 selecciones y con México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones.

De acuerdo a las reglas del sorteo, México no podrá jugar contra otro equipo de Concacaf; solo la UEFA puede repetir confederación (hasta dos por grupo), mientras que ninguna otra puede aparecer más de una vez. La Selección Nacional puede tener dos posibles escenarios en este campeonato: enfrentarse a un equipo sin mayor dificultad o medirse ante un gran reto futbolístico.

El grupo más difícil para México en el Mundial 2026

Debido a los grandes oponentes, México podría enfrentar grandes retos considerables, como competir contra Croacia, Noruega y Ghana; esto por las siguientes razones:

Croacia

(Ranking 10 FIFA) es, tras los ocho cabezas de serie ya protegidos, la selección más fuerte disponible en el Bombo 2. Selección subcampeona y tercer lugar en los últimos mundiales

Noruega

(Ranking 29) sería el golpe definitivo desde el Bombo 3. Con Erling Haaland y Martin Ødegaard en plenitud, los nórdicos han elevado su nivel hasta convertirse en una de las selecciones europeas más temidas fuera de las potencias absolutas.

Ghana

(Ranking 72) es la más potente históricamente y con un futbol físico y vertical que siempre ha sido pesadilla para México.

El escenario más fácil para México en el Mundial 2026

Por otro lado, en los escenarios más sencillos a los que se podría enfrentar el Tricolor son: Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. A continuación te decimos el por qué:

Australia

En teoría este equipo es el rival más fuerte de este grupo; sin embargo, su futbol sigue siendo eminentemente físico, sumado a limitaciones técnicas evidentes a comparación de otras selecciones de primer nivel.

Sudáfrica

Actualmente en una etapa de reconstrucción tras años irregulares, con apenas jugadores de peso en ligas top, se posiciona como un equipo débil ante la Selección Nacional.

Nueva Zelanda

Pese a ser una selección ordenada y combativa, sigue muy lejos del nivel élite y acostumbra a perder la batalla cuando el rival domina la posesión.

Los equipos mencionados anteriormente forman un grupo que, en pocas palabras, garantizarían el primer lugar para el Tri y un cruce accesible en dieciseisavos, ideal para ganar confianza.

