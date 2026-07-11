¡Nueva reina en Wimbledon! La checa Linda Noskova logró despachar a su connacional Karolina Muchova en un partido de dos horas con cuarenta minutos y así levantar su primer título de Grand Slam con un marcador 6-2, 5-7 y 6-3.

Linda Noskova. EFE / N. Hall

El juego de ataque de Noskova, brillante a lo largo de las dos semanas, la premió ante la experiencia de su rival, que volvió a perder una Final de un torneo major, tras la de Roland Garros hace dos años contra la polaca Iga Swiatek.

Noskova, de 21 años, selló la victoria más importante de su carrera y se erigió en la campeona más joven de Wimbledon desde su compatriota Petra Kvitova en el 2011 y la tercera checa en coronarse en los cuatro últimos años.

Noskova, la séptima del WTA

Noskova es la sexta tenista de su país que se impone en el tercer grande tras Martina Navratilova, Jana Novotna, Petra Kvitova, Marketa y Barbora Krejcikova. Nunca antes dos checas habían jugado en una final de un Grand Slam.

" Hemos hecho historia las dos. Somos amigas ", dijo Noskova con el trofeo en la mano, bajo la mirada de la princesa de Gales, Kate Middleton.

Todo parecía ir según lo previsto para Noskova, por la vía rápida, cuando ganó el primer set, tras un break, por 6-2 y tenía en el segundo, después de otra rotura, 5-2. Entonces todo cambió. No fue capaz de cerrar el partido la joven checa que empezó a desperdiciar puntos de partido y a agrandar su cifra de errores no forzados.

Muchova, con más tablas, con más edad y más bagaje, dejó hacer y creció poco a poco hasta dar la vuelta a la situación. Aprovechó la ansiedad de su adversaria y ganó cinco juegos seguidos para apuntarse el set (7-5) e igualar la final. El título estaba más cerca.

Pero el mérito de Noskova es que no se hundió. Reseteó y empezó el tercero sin acusar el mazazo. Se levantó y un 3-0 de pronto volvió a darle la ventaja en el partido que al final, con la superioridad que demostró, ganó.

La tercera checa en los últimos cuatro años en ganar este título, después de Marketa Vondrousova (campeona de 2023) y Barbora Krejcikova (campeona de 2024), se echó al suelo y rompió a llorar tras ganar .

EL MOMENTO DE LA CONSAGRACIÓN DE NOSKOVA ��pic.twitter.com/qcPuDc8FEr — Set Tenis (@settenisok) July 11, 2026

Semanas atrás logró el torneo de Berlín en hierba y saldrá séptima del mundo de Londres.

"Hay una persona más a la que me gustaría agradecer, que es mi mamá. Definitivamente no estaría aquí parada sin ella, así que gracias", dijo la campeona, que dedicó el triunfo a su madre, fallecida hace dos años, justo antes de Wimbledon.

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FF