Un hombre murió y dos personas más resultaron lesionadas durante una agresión con arma de fuego registrada la madrugada de este sábado al interior de un centro nocturno ubicado en el cruce de las calles Francisco Sarabia y Obregón, en la colonia La Penal, en Guadalajara.

De acuerdo con información proporcionada por la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, el reporte fue recibido alrededor de las 02:30 horas, luego de que se alertara al número de emergencias sobre personas heridas por proyectil de arma de fuego dentro del establecimiento.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a una mujer y dos hombres con lesiones de bala, por lo que solicitaron el apoyo inmediato de los servicios médicos. Paramédicos confirmaron el fallecimiento de un hombre de 27 años de edad, quien presentaba un impacto de bala en el rostro.

Además, una mujer de 26 años, identificada como clienta del establecimiento, sufrió una herida en el abdomen. También un mesero del establecimiento resultó lesionado con un impacto en el pómulo derecho y acudió por sus propios medios a recibir atención médica.

El incidente comenzó con una riña luego de que los clientes presuntamente se negaban a pagar

Las primeras indagatorias señalan que el incidente se originó luego de que cuatro clientes presuntamente intentaran retirarse del establecimiento sin pagar la cuenta, por lo que empleados del bar les intentaron cobrar, situación que derivó en una riña.

Durante el altercado, uno de los involucrados presuntamente sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones, causando la muerte del hombre y lesionando a las otras dos personas.

Policías municipales aseguraron a Rafael "N", de 41 años de edad, quien fue identificado como presunto portador del arma de fuego. En el lugar también fueron asegurados un arma corta y al menos tres casquillos percutidos.

Además, los tres acompañantes del detenido, de 30, 35 y 46 años de edad, quedaron a disposición de las autoridades en calidad de presentados para rendir su declaración como parte de las investigaciones.

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OB