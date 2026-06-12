México apunta a las medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco de Antalya

La Selección Mexicana de Tiro con Arco continúa brillando en la Copa del Mundo que se disputa en Antalya, Turquía, donde este fin de semana tendrá múltiples oportunidades de subir al podio gracias a las destacadas actuaciones de sus representantes tanto en pruebas individuales como por equipos.

Dominio en las pruebas individuales

Este viernes, la medallista olímpica Ana Paula Vázquez, la número uno del mundo en arco compuesto Andrea Becerra y Sebastián García aseguraron su presencia en las instancias decisivas de sus respectivas categorías, manteniendo vivas las aspiraciones de medalla para la delegación tricolor.

En la modalidad de arco recurvo femenil, Ana Paula Vázquez mostró un gran nivel al dejar en el camino a las francesas Mila Delestan y Amelie Cordeau por marcadores de 7-3 y 6-2 , respectivamente. Posteriormente protagonizó un duelo mexicano frente a la dos veces medallista olímpica Alejandra Valencia, a quien superó por 6-5 para instalarse en las semifinales.

La arquera mexicana enfrentará ahora a la italiana Roberta Di Franceso en busca de un lugar en la final. El duelo luce parejo, ya que la europea ocupa el puesto 18 del ranking mundial, mientras que Vázquez se encuentra en la posición 20.

Por su parte, la jalisciense Andrea Becerra continúa demostrando por qué es una de las máximas exponentes del arco compuesto a nivel internacional. La mexicana derrotó a las taiwanesas Yi Chen (148-147) y Yi Fang (148-141), además de superar a la surcoreana Yerin Park (148-145), resultados que le permitieron avanzar a la ronda en la que se medirá con la estadounidense Savannah O'Donohue por un lugar en la disputa de las preseas.

En la rama varonil, Sebastián García también firmó una jornada sobresaliente tras vencer al alemán Henning Lüpkemann (148-145), al chino Jinyi Liu (146-145), al austriaco Nico Wiener (145-142) y al francés Francois Dubois (146-144). Ahora tendrá como rival al turco Batuhan Akcaoglu en un enfrentamiento que podría acercarlo a una medalla mundial.

Pruebas por equipos

Además de las competencias individuales, México también buscará protagonismo en las pruebas por equipos.

El conjunto femenil de arco compuesto, integrado por Andrea Becerra, Dafne Quintero y Adriana Castilla, disputará la final por el oro frente a Turquía.

De igual manera, el equipo femenil de arco recurvo conformado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz peleará por el título ante China, en lo que promete ser uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada.

Con varias cartas fuertes aún en competencia, la selección mexicana llega al cierre de actividades en Antalya con amplias posibilidades de incrementar su cosecha de medallas y reafirmar su lugar entre las potencias mundiales del tiro con arco.

NG