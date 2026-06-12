Brasil vs Marruecos: choque de candidatos en el Grupo C

Brasil comenzará su participación en la Copa del Mundo 2026 enfrentando a Marruecos en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo C. El encuentro se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y marcará el debut mundialista de la Canarinha bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti.

La selección brasileña llega como una de las favoritas para conquistar el título gracias a una plantilla repleta de talento. Jugadores como Vinícius Júnior, Raphinha, Igor Thiago y Alisson lideran un equipo que busca recuperar el protagonismo en la máxima cita del fútbol internacional. Además, existe una gran expectativa por el desempeño de Endrick, considerado una de las jóvenes promesas más importantes del fútbol mundial.

Del otro lado estará un Marruecos que se ha consolidado entre las selecciones más competitivas del planeta. Actualmente dirigidos por Mohamed Ouahbi, los Leones del Atlas mantienen una base sólida encabezada por Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Sofyan Amrabat, futbolistas que aportan experiencia y calidad en todas las líneas.

La selección africana fue una de las grandes revelaciones en la pasada Copa del Mundo, tras llegar a semifinales en Qatar 2022, además de ser en la actualidad uno de los combinados nacionales más fuertes del continente africano.

Antecedentes con sabor a revancha

Este será el segundo enfrentamiento de ambas escuadras en la justa mundialista, el primer duelo se dio en la Copa del Mundo de Francia 1998, donde Brasil se impuso 3-0 a Marruecos, con la destacada actuación de Rivaldo y Ronaldo, quienes consiguieron un gol y asistencia en el encuentro.

Marruecos también cuenta con el antecedente a su favor, después de haber derrotado a Brasil en un amistoso disputado en 2023, un resultado que demostró la capacidad de los africanos para competir ante las grandes selecciones.

En el aspecto táctico, se espera un duelo de estilos. Brasil buscará controlar la posesión del balón y aprovechar la velocidad de sus atacantes por las bandas, mientras que Marruecos apostará por su orden defensivo y por salir al contragolpe con rapidez. El enfrentamiento entre Vinícius Júnior y Achraf Hakimi promete ser uno de los duelos más interesantes del partido.

El duelo entre Brasil y Marruecos se disputará este sábado 13 de junio a las 17:00 horas del centro de México. Este compromiso marcará el debut de ambas selecciones en el certamen y podría ser determinante en la lucha por el liderato de un grupo que también integran Escocia y Haití, por lo que ambos equipos buscarán comenzar su camino mundialista con una victoria que les permita tomar ventaja desde la primera fecha.

NG