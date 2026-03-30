El rompecabezas del Grupo A para la Copa del Mundo 2026 está a solo 90 minutos de completarse. Este martes, en punto de las 13:45 horas (tiempo del Centro de México), el césped del Generali Arena de Praga será el escenario de una final de vida o muerte: Chequia y Dinamarca se enfrentan en el último duelo del repechaje de la UEFA .

El ganador de este compromiso obtendrá el codiciado boleto para unirse al sector de los anfitriones y, lo más relevante, se convertirá en el rival de la Selección Mexicana para el cierre de la fase de grupos el próximo 24 de junio en el Estadio Azteca.

El camino para ambos llegó a su punto crítico tras los resultados del pasado jueves . Dinamarca cumplió con los pronósticos al golear 4-0 a Macedonia del Norte, mostrando un futbol fluido y contundente. Por su parte, la selección checa tuvo que apelar a la mística de su estadio para remontar y vencer a la República de Irlanda en dramática tanda de penales, un resultado que les permitió asegurar la localía para esta gran final. Para el conjunto de Ivan Hašek, jugar en Praga representa una ventaja competitiva estadística, ya que no han perdido un duelo de eliminatoria en este recinto en sus últimos seis compromisos.

Para el entorno del "Tri", este partido es el ensayo final de espionaje. El vencedor en territorio checo viajará a la Ciudad de México para disputar el tercer partido de la justa veraniega. Mientras que Dinamarca apuesta por un juego de posesión y transiciones rápidas lideradas por su joven estrella Rasmus Højlund, el equipo checo basa su éxito en una estructura defensiva sólida y una letalidad aérea encabezada por Patrik Schick. Quien logre imponer su estilo en el Generali Arena, sellará su pasaporte directo al Coloso de Santa Úrsula.

Sobre si son o no favoritos para ganar su partido y acudir al Mundial, Brian Riemer, entrenador de la escuadra danesa señaló: "No creo que lo veamos así. Creemos que será un partido muy difícil. Jugamos contra un rival fuerte, con jugadores de la Premier League, de la mejor liga del mundo, un equipo que ha tenido un gran desempeño en los últimos años.

"Hace menos de 20 años ocupaban el segundo lugar en el ranking mundial de la FIFA. Así que tenemos un gran respeto por nuestro rival, y aunque realmente queremos ir a México, todavía no nos atrevemos a soñar con ello. Ahora mismo, sabemos que hay un gran trabajo por hacer y tenemos que lograrlo mañana", apuntó el estratega.

Numeralia: el camino a la final

26: Los goles que suma la selección checa jugando como local en procesos eliminatorios recientes.

2-1: El resultado del último enfrentamiento oficial entre ambos (Euro 2020), con victoria para los daneses.

85%: La efectividad de pases de Dinamarca en su semifinal ante Macedonia, la más alta de este repechaje.

85,000: Los aficionados que esperan al ganador de este duelo en el Estadio Azteca el próximo 24 de junio.

Figuras a seguir (duelo de “killers”)

Patrik Schick (Chequia): El delantero del Leverkusen llega en estado de gracia tras anotar el gol de la victoria ante Irlanda. Su movilidad y remate de cabeza son las principales armas del conjunto local.

Rasmus Højlund (Dinamarca): Con un doblete en la semifinal, el atacante del Manchester United demostró que es el referente generacional de los nórdicos. Su potencia física será la prueba de fuego para la zaga checa.

Photo by MILAN KAMMERMAYER / AFP

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