El calendario del Grupo J para el Mundial 2026 ya está definido. Argentina, Austria, Argelia y Jordania se enfrentarán del 16 al 27 de junio buscando su pase a los dieciseisavos de final del torneo.

El camino del campeón: Fechas y sedes clave

La Selección Argentina, liderada por Lionel Messi y dirigida por Lionel Scaloni, iniciará la defensa de su título mundialista el próximo 16 de junio de 2026. El equipo sudamericano encabeza un grupo sumamente competitivo que promete emociones intensas desde el primer minuto de juego.

El debut absoluto en el torneo será frente a la Selección de Argelia. Este esperado encuentro del grupo tendrá lugar en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City, una sede que albergará a miles de fanáticos que viajarán para ver a los campeones.

Posteriormente, la acción del grupo se trasladará al estado de Texas. El 22 de junio, los vigentes monarcas se medirán ante el combinado de Austria en el moderno AT&T Stadium de Dallas. Finalmente, cerrarán su participación en la primera fase el 27 de junio contra la debutante Jordania, nuevamente en la ciudad de Dallas.

Rivales y sedes: Un desafío logístico y deportivo

El Grupo J no solo destaca por la presencia del actual campeón de la FIFA, sino también por la diversidad futbolística de sus integrantes. Austria llega a Norteamérica con un equipo tácticamente disciplinado bajo el mando del entrenador Ralf Rangnick, buscando dar el golpe ante los favoritos.

Por otro lado, Argelia busca redimirse en el escenario global tras ganar con autoridad su grupo en las eliminatorias africanas. Por su parte, Jordania vivirá un momento verdaderamente histórico al disputar su primera Copa del Mundo, un hito que celebrará todo su país. Los encuentros restantes de estas selecciones se repartirán entre Kansas City, Dallas y el área de la Bahía de San Francisco, específicamente en Santa Clara.

¿Cómo se define la clasificación a dieciseisavos?

Con el nuevo formato de 48 equipos implementado para este Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá, la dinámica de clasificación ha cambiado significativamente.

Los dos primeros equipos del grupo avanzarán de forma directa a la nueva ronda de dieciseisavos de final. Además, existe una oportunidad adicional de clasificación: los ocho mejores terceros lugares de los 12 grupos totales también conseguirán su ansiado boleto a la fase eliminatoria.

Este innovador formato reduce el margen de error para los favoritos, pero amplía considerablemente las esperanzas de equipos como Argelia y Jordania. Cada gol a favor, cada tarjeta y cada punto obtenido serán vitales para asegurar la supervivencia en el torneo más importante del futbol mundial.

Calendario completo del Grupo J

Para que no te pierdas ningún detalle de esta fase inicial, aquí tienes la programación exacta de los enfrentamientos del Grupo J.

Jornada 1

Martes 16 de junio

Argentina vs Argelia, 19:00 horas, Kansas City

Austria vs Jordania, 22:00 horas, San Francisco

Jornada 2

Lunes 22 de junio

Argentina vs Austria, 11:00 horas, Dallas

Jordania vs Argelia, 21:00 horas, San Francisco

Jornada 3

Viernes 26 de junio

Jordania vs Argentina, 20:00 horas, Dallas

Argelia vs Austria, 20:00 horas, Kansas City

ESPECIAL / CANVA

Dónde transmitirán EN VIVO los partidos del Grupo J

La plataforma ViX con su Pase Mundial emitirá todos los partidos. Esta nota se irá actualizando conforme se revelen más detalles sobre los canales que transmitirán cada partido.

Consulta las fechas y horarios de cada encuentro para seguir de cerca el desempeño de las selecciones y no perderte ningún momento de esta fase de grupos del Mundial 2026. Prepara tus botanas favoritas, organiza tus planes y disfruta de cada partido de la máxima justa del futbol internacional.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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