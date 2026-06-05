Viernes, 05 de Junio 2026

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Deportes | Mundial 2026

Calendario de partidos del Grupo I: cuándo, dónde, horarios y canales de transmisión

Conoce todos los detalles del Grupo I de la Copa del Mundo 2026, donde chocarán potencias como Francia y Noruega en busca de su pase a los dieciseisavos de final

Por: Oralia López

La acción del Grupo I se desarrollará casi en su totalidad en la costa este de Norteamérica. ESPECIAL / CANVA

La acción del Grupo I se desarrollará casi en su totalidad en la costa este de Norteamérica. ESPECIAL / CANVA

¿Te imaginas un duelo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland en pleno Mundial 2026? El Grupo I de la Copa del Mundo 2026 lo hará realidad. Conoce aquí cuándo, dónde y cómo se enfrentarán Francia, Senegal, Irak y Noruega para que no te pierdas ni un solo minuto.

¿Qué nos espera en el Grupo I?

El Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, ha dejado grupos fascinantes tras el sorteo de la FIFA. El Grupo I se perfila como uno de los más atractivos de la primera fase.

Francia, bicampeona del mundo, encabeza este sector. Sin embargo, el equipo galo no la tendrá fácil ante rivales que combinan peso físico y rigor táctico.

Senegal llega como una potencia africana consolidada. Por su parte, Noruega regresa a una justa mundialista después de 28 años de ausencia, impulsada por una generación que tiene en mente trascender.

Finalmente, Irak buscará dar la sorpresa en su esperado regreso a la máxima competición tras 40 años de espera.

Calendario completo del Grupo I

La acción de este grupo se desarrollará casi en su totalidad en la costa este de Norteamérica. Aquí tienes el calendario oficial:

Jornada 1

Martes 16 de junio

  • Francia vs Senegal, 13:00 horas, Nueva York/Nueva Jersey
  • Irak vs Noruega, 16:00 horas, Boston

Jornada 2

Lunes 22 de junio

  • Francia vs Irak, 15:00 horas, Filadelfia
  • Noruega vs Senegal, 18:00 horas, Nueva York/Nueva Jersey

Jornada 3

Viernes 26 de junio

  • Noruega vs Francia, 19:00 horas, Boston
  • Senegal vs Irak, 19:00 horas, Toronto
ESPECIAL / CANVA 
ESPECIAL / CANVA 

Dónde transmitirán EN VIVO los partidos del Grupo I

La plataforma ViX con su Pase Mundial emitirá todos los partidos. Esta nota se irá actualizando conforme se revelen más detalles sobre los canales que transmitirán cada partido.

Revisa las fechas y horarios de cada encuentro para seguir de cerca el desempeño de las selecciones y no perderte ningún momento de esta fase de grupos del Mundial 2026. Alista tu botana y no te pierdas los partidos del Mundial 2026.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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