¿Te imaginas un duelo a muerte entre campeones del mundo y sorpresas exóticas? El Grupo H del Mundial 2026 ya tiene su calendario oficial. Si no quieres perderte el esperado choque entre España y Uruguay, ni los debuts de Arabia Saudita y Cabo Verde, aquí tienes las fechas.

El camino de los favoritos: España y Uruguay

El sorteo oficial de la FIFA nos ha regalado uno de los sectores más atractivos y competitivos de todo el torneo. España, impulsada por su nueva generación dorada y su reciente éxito europeo, parte como la gran candidata.

Frente a ellos estará Uruguay, un equipo histórico que, bajo la intensa dirección táctica de Marcelo Bielsa, busca recuperar su estatus de potencia global. Ambas selecciones ya saben lo que es levantar la Copa del Mundo y tendrán que demostrar su jerarquía desde el primer minuto.

La presión mediática y deportiva es máxima para estos dos gigantes. Cualquier tropiezo inesperado en la fase de grupos podría costarles el liderato y complicar su camino hacia la gran final.

En el futbol moderno, los partidos no se ganan con el escudo, y no podemos subestimar a los otros integrantes del sector. Arabia Saudita llega a Norteamérica con la moral por las nubes, recordando al mundo que en Qatar 2022 fue capaz de vencer a la mismísima Argentina en su debut.

Por su parte, Cabo Verde hace su debut absoluto en un Mundial masculino, escribiendo la página más gloriosa de su historia deportiva. Los africanos aterrizan sin ningún tipo de presión, listos para disfrutar del escenario.

Con una solidez defensiva envidiable y transiciones rápidas, los caboverdianos buscarán convertirse en la gran revelación del torneo y arruinarle la fiesta a los favoritos.

Calendario completo del Grupo H

Para que sepas exactamente qué, quién, cuándo y dónde se jugarán estos emocionantes encuentros, hemos desglosado el calendario de partidos del Grupo H. Prepara tu agenda para estas fechas decisivas que paralizarán al mundo del futbol:

Jornada 1

Lunes 15 de junio

España vs Cabo Verde, 10:00 horas, Atlanta

Arabia Saudita vs Uruguay, 16:00 horas, Miami

Jornada 2

Domingo 21 de junio

España vs Arabia Saudita, 10:00 horas, Atlanta

Uruguay vs Cabo Verde, 16:00 horas, Miami

Jornada 3

Viernes 26 de junio

Uruguay vs España, 19:00 horas, Guadalajara

Cabo Verde vs Arabia Saudita, 19:00 horas, Houston

ESPECIAL / CANVA

Dónde transmitirán EN VIVO los partidos del Grupo H

La plataforma ViX con su Pase Mundial emitirá todos los partidos. Esta nota se irá actualizando conforme se revelen más detalles sobre los canales que transmitirán cada partido.

Si deseas estar al tanto de todos los partidos del Grupo H, consulta el calendario de encuentros programados para esta etapa del torneo. Anota las fechas, organiza tus planes y prepárate para seguir cada duelo de una fase de grupos que promete grandes emociones en el Mundial 2026.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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