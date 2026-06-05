El Mundial 2026 ya está aquí y el Grupo G promete emociones intensas. Si quieres planificar tus días para ver a Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda, conocer este calendario es crucial para no perderte ningún detalle de la fase de grupos en Norteamérica.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha distribuido sus encuentros a lo largo de tres países anfitriones. Para los equipos de este sector, la acción deportiva se concentrará exclusivamente en la costa oeste.

Las ciudades de Seattle, Los Ángeles y Vancouver serán las encargadas de recibir a estas cuatro selecciones. Cada estadio vibrará con la pasión de miles de aficionados que viajarán para apoyar incondicionalmente a sus naciones.

El formato del torneo exige que cada equipo dispute tres partidos. Solo los dos mejores, y posiblemente el tercer lugar, avanzarán a la ansiada ronda de dieciseisavos de final.

Así será la actividad del Grupo G

El pitazo inicial para este grupo sonará el lunes 15 de junio de 2026. Ese día, la selección de Bélgica se medirá ante Egipto en el imponente Lumen Field de la ciudad de Seattle.

Horas más tarde, la jornada continuará en el moderno SoFi Stadium de Los Ángeles. Allí, Irán chocará contra Nueva Zelanda en un duelo que podría definir el rumbo de ambos en la competición internacional.

La segunda fecha está programada para el domingo 21 de junio. Los belgas viajarán a California para enfrentar al combinado iraní, buscando asegurar su clasificación temprana a la siguiente fase.

Por su parte, los egipcios y neozelandeses se verán las caras en territorio canadiense. El BC Place de Vancouver será el escenario perfecto de este crucial enfrentamiento que nadie querrá perderse.

La tensión llegará a su punto máximo durante la tercera y última jornada de la fase de grupos. Los partidos decisivos se jugarán el 26 de junio para definir las posiciones finales.

Nueva Zelanda cerrará su participación en esta etapa enfrentando a la favorita Bélgica nuevamente en Vancouver. Un partido que promete ser un verdadero reto táctico para ambas escuadras.

Simultáneamente, Egipto e Irán disputarán su último encuentro buscando los puntos necesarios para sobrevivir. La estrategia y el desgaste físico acumulado jugarán un papel determinante en el resultado.

Calendario completo del Grupo G

Para que no te pierdas ningún detalle de esta fase inicial, aquí tienes la programación exacta de los enfrentamientos.

Jornada 1

Lunes 15 de junio

Bélgica vs Egipto, 13:00 horas, Seattle

Irán vs Nueva Zelanda, 19:00 horas, Los Ángeles

Jornada 2

Domingo 21 de junio

Bélgica vs Irán, 13:00 horas, Los Ángeles

Nueva Zelanda vs Egipto, 19:00 horas, Vancouver

Jornada 3

Viernes 26 de junio

Nueva Zelanda vs Bélgica, 21:00 horas, Vancouver

Egipto vs Irán, 21:00 horas, Seattle

ESPECIAL / CANVA

Dónde transmitirán EN VIVO los partidos del Grupo G

La plataforma ViX con su Pase Mundial emitirá todos los partidos. Esta nota se irá actualizando conforme se revelen más detalles sobre los canales que transmitirán cada partido.

Para que no se te escape ningún detalle de la actividad en el Grupo G, revisa el calendario completo de partidos de esta fase de grupos. Aparta las fechas, reúne a tus acompañantes y alista todo para disfrutar de los encuentros que marcarán el camino de las selecciones en el Mundial 2026.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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