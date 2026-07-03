La incertidumbre logística en la programación de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 continúa generando análisis de última hora. Mientras los aficionados siguen de cerca la jornada dominical, la atención se ha volcado hacia el partido entre la Selección de Brasil y el combinado de Noruega, el cual podría sufrir un ajuste en la hora de su silbatazo inicial.

Las razones del posible retraso en Nueva Jersey

El choque entre sudamericanos y europeos está originalmente agendado para disputarse el domingo 5 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 16:00 horas.

No obstante, información difundida por medios y diversos periodistas deportivos internacionales señala que la FIFA se encuentra evaluando retrasar el inicio del juego para que comience a las 18:00 horas.

El argumento principal detrás de esta propuesta está estrechamente ligado a las condiciones climáticas que rodean el otro duelo de la jornada. Los reportes meteorológicos alertan sobre una amenaza de tormenta eléctrica y lluvias intensas en la Ciudad de México.

En caso de que el clima obligue a realizar pausas durante el México vs Inglaterra, o si dicho encuentro se alarga hasta los tiempos extras y la ronda de penales, el ajuste horario del partido de Brasil evitaría que ambas transmisiones choquen o se empalmen.

A la espera del anuncio oficial

Hasta el momento, este ajuste logístico se maneja como un fuerte escenario de prevención y queda pendiente a la confirmación oficial de la FIFA. Según trascendió en la prensa, la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) ya fue notificada de esta posibilidad y su cuerpo técnico trabaja contemplando dicha hipótesis, aunque siguen aguardando la confirmación y el comunicado oficial por parte del máximo organismo rector del balompié.

NG