Luis de la Fuente, técnico de España, valora a Álvaro Fidalgo antes del Mundial 2026

A unos días de arrancar la Copa Mundial 2026, la visita exprés de España a México trae sorpresas. El técnico de la selección europea, Luis de la Fuente, no solo afina a la Furia Roja en Puebla, sino que lanzó un inesperado elogio al mediocampista de la Selección Mexicana, Álvaro Fidalgo, encendiendo los ánimos de la afición de nuestro país.

El reencuentro con Álvaro Fidalgo y el futbol mexicano

La presencia de la Selección de España en territorio azteca representa el último ensayo antes de la justa mundialista. El equipo llega con la etiqueta de ser uno de los representativos más sólidos y un serio aspirante al título de la FIFA.

Sin embargo, el ambiente futbolero del país cautivó de inmediato al estratega europeo. Durante la conferencia de prensa previa al duelo amistoso contra Perú, el técnico Luis de la Fuente dedicó un momento especial para hablar sobre el actual mediocampista de la Selección Mexicana, Álvaro Fidalgo.

Ambos personajes coincidieron años atrás durante el proceso formativo del jugador en el viejo continente. "Fidalgo perteneció a las categorías inferiores de la Selección de España. Tengo una muy buena opinión de él y una gran valoración", confesó el seleccionador ante los medios de comunicación.

El timonel ibérico no ocultó su alegría por el presente del jugador, quien ahora defiende la camiseta tricolor. "Celebramos que esté jugando y disfrutando del futbol en México", añadió, dejando claro el profundo respeto que mantiene por la evolución del futbolista.

Un guiño a la historia: De Hugo Sánchez al Estadio Cuauhtémoc

El reconocimiento hacia el balompié nacional no se detuvo en los elogios individuales. Luis de la Fuente aprovechó los micrófonos para recordar a una de las máximas leyendas que ha pisado las canchas españolas y que abrió las puertas para muchos latinos.

"México ha dado grandes futbolistas. Se me viene rápido a la mente Hugo Sánchez, un histórico que tuvo una gran trayectoria en España", destacó el líder del banquillo europeo, reconociendo el impacto del exdelantero del Real Madrid.

Además, valoró el nivel actual del equipo tricolor de cara al torneo. Aseguró que México es sinónimo de futbol, cuenta con un buen director técnico y proyecta un gran futuro en el panorama internacional.

España vs Perú: los detalles del partido en Puebla

Como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, las selecciones mayores de España y Perú se enfrentarán en un partido amistoso internacional este lunes 8 de junio de 2026 a las 20:00 horas. El encuentro se disputará en el histórico Estadio Cuauhtémoc de Puebla y podrá seguirse en vivo a través de la señal de ESPN.

La afición mexicana tendrá el privilegio único de presenciar a una potencia mundial en acción a solo días del inicio de la Copa del Mundo. Todo está listo para que ruede el balón y comience la verdadera fiebre mundialista tras cuatro décadas de espera en la Angelópolis.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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