Miércoles, 15 de Julio 2026

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Francia vs Inglaterra: fecha, horario y dónde ver el juego por el tercer lugar del Mundial 2026

Tras caer en sus respectivas llaves de semifinales ante España y Argentina, franceses e ingleses chocarán en Miami para definir quién se queda con la medalla de bronce y sube al último escalón del podio de la Copa del Mundo

Por: Nadia González

Se jugará en el Estadio Miami. IMAGO7/CANVA

Se jugará en el Estadio Miami. IMAGO7/CANVA

La Copa del Mundo 2026 está a punto de bajar el telón, pero antes de la Gran Final, el torneo nos reserva un último choque de potencias europeas. La Selección de Francia y la Selección de Inglaterra se verán las caras en el partido por el tercer lugar, un encuentro donde ambas escuadras buscarán despedirse de la justa norteamericana con dignidad y una victoria que premie el esfuerzo de las últimas semanas.

Francia llega a este compromiso tras tropezar ante la juventud y el dinamismo de España en la antesala de la final, mientras que el conjunto de los "Tres Leones" vio frustrado su sueño mundialista al caer frente a la garra de Argentina. Ahora, figuras de la talla de Kylian Mbappé y Jude Bellingham tendrán un último baile en territorio estadounidense.

Fecha, sede y horario del partido de consolación

El encuentro que definirá al tercer mejor equipo del planeta cambiará de clima y se trasladará a la costa este de los Estados Unidos. Aquí tienes los detalles para que no te pierdas el silbatazo inicial:

Día: Sábado 18 de julio de 2026.

Sede: Estadio Miami. 

Horario: 15:00 horas. 

¿Dónde ver en vivo el partido por el tercer lugar en México?

Al igual que en las rondas anteriores, el duelo se transmitirá por la plataforma de streaming Vix a través de su Pase Mundial 2026.

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Aunque históricamente el duelo por el tercer puesto es el partido que "nadie quiere jugar", la rivalidad histórica entre ambas naciones y el calibre de las estrellas en el terreno de juego prometen un cierre espectacular antes de ver el juego entre España y Argentina en la gran final. 

NG

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