¿Quién será el tercer rival de México? Estos son los candidatos en el repechaje

Tras el sorteo oficial de la FIFA celebrado en Washington D.C., quedó definido que la Selección Mexicana cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 enfrentando al ganador del Repechaje de la UEFA. El duelo se disputará en el Estadio Banorte (anteriormente Estadio Azteca), uno de los recintos emblemáticos del futbol mexicano.

En esa llave europea, Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda se jugarán el último boleto mundialista. El equipo que logre imponerse no solo completará el grupo de México, sino que podría ser determinante en el destino del Tricolor dentro del torneo.

México, anfitrión histórico

Con el Mundial 2026, México alcanzará su decimoctava participación en Copas del Mundo, consolidándose como uno de los países con mayor tradición futbolística. Además, se convertirá en el primer país en la historia en albergar tres ediciones del torneo, tras haberlo hecho en 1970 y 1986.

El debut mundialista del conjunto nacional se remonta a Uruguay 1930, donde cayó en sus tres encuentros de grupo. La primera victoria llegaría hasta Chile 1962, con un 3-1 ante Checoslovaquia bajo la dirección de Ignacio Trelles.

Uno de los capítulos más memorables se vivió en México 1970, cuando por primera vez la Selección avanzó a cuartos de final, aunque cayó 4-1 frente a Italia en Toluca. Ese resultado, junto al alcanzado en 1986, sigue siendo el mejor registro del Tri en la historia de los mundiales.

En total, México ha disputado 60 partidos, con 17 triunfos, 15 empates y 28 derrotas, además de 62 goles a favor y 101 en contra.

El historial del Tri en sus terceros partidos

El cierre de la fase de grupos ha sido, históricamente, un punto de inflexión para la Selección Mexicana. En sus 14 participaciones con tres partidos por grupo, el Tri suma 4 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

Algunos encuentros han sido decisivos, como el triunfo 3-1 ante Croacia en Brasil 2014 o el 2-1 frente a Arabia Saudita en Qatar 2022, que no bastó para avanzar a octavos. Otros dejaron huella por su dificultad, como la derrota 0-3 ante Suecia en Rusia 2018 o el empate 1-1 ante Italia en Estados Unidos 1994.

Estos antecedentes reflejan una historia llena de altibajos, pero también de resiliencia y momentos inolvidables. Con el Mundial 2026 en casa, los ojos estarán puestos en ese tercer partido, donde México podría definir su pase a la siguiente ronda frente a uno de los duros contendientes europeos que buscan llegar desde el repechaje.

El desafío está servido, y el Estadio Banorte volverá a ser testigo de otra página en la historia del futbol mexicano.

