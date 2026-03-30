Mourinho se lanza contra Portugal tras empate contra México

La Selección Mexicana firmó un empate sin goles frente a la Selección de Portugal (0-0) el pasado sábado, en un duelo marcado por la reapertura del Estadio Azteca. El encuentro, cargado de simbolismo y con un rival de jerarquía internacional, atrajo la atención de aficionados alrededor del mundo.

Entre quienes siguieron de cerca el compromiso estuvo José Mourinho, quien no ocultó su sorpresa por el rendimiento de su selección. El experimentado estratega portugués se mostró incrédulo ante un equipo que, pese a su potencial en el papel, fue incapaz de generar peligro durante el encuentro.

El exdirector técnico del Real Madrid, vinculado en distintas ocasiones con el combinado luso, manifestó su inconformidad al ver a uno de los candidatos al título mundial lucir inoperante y falto de intensidad en territorio mexicano.

Mou estalla por la falta de Cristiano Ronaldo

El estratega reiteró su postura y aseguró que la ausencia del astro portugués pesa más de lo que muchos consideran.

"Sin Cristiano Ronaldo, Portugal parece un equipo del montón. La gente pide que lo saquen del once inicial, pero hoy no jugó y ya vieron el resultado", señaló Mourinho.

A su juicio, sin Cristiano Ronaldo en el campo, el conjunto europeo pierde presencia e intimidación, situación que quedó evidenciada ante el equipo dirigido por Javier Aguirre.

"No son una amenaza, no dan miedo; son solo un equipo que fue presionado por México. Cuando Ronaldo está en la cancha, el rival se lo piensa dos veces. Sin él, ni siquiera tienen que pensarlo", declaró.

MF