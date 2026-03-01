El Trophy Tour emociona a Guadalajara en su segundo día de actividades

Con la ilusión al tope, la emoción desbordada y ojos que reflejan la promesa de un Mundial inolvidable, así se vive el Trophy Tour desde el Estadio Guadalajara. En el segundo día de actividades, familias completas, grupos de amigos y parejas continuaron dándose cita en casa de las Chivas para ver de cerca la grandeza del trofeo más codiciado del planeta.

En esta ocasión, los niños fueron quienes se robaron la atención por ser los más felices una vez que salían del recorrido . En su cara, una sonrisa de oreja a oreja, era suficiente para saber que su experiencia quedaría recordada para siempre. Cómo es el caso de Miguel Cabrera y su hermano, quienes lograron el cometido de ver de cerca la copa del Mundial.

“Mis papás no querían venir, pero yo los convencí porque sé que esta experiencia puede que no se repita. Me emocioné demasiado cuando vi todo lo relacionado al Mundial. Me gusta mucho el futbol y siento que estoy siendo parte de algo histórico y, lo mejor, que lo estoy compartiendo con mi hermano”, expresó Miguel.

EL INFORMADOR/ A. GARCÍA.

O la familia González Román, misma que viajó desde Toluca con la única intención de disfrutar del Trophy Tour en Guadalajara. Si bien, la Ciudad de Mexico parecía una opción más viable por la cercanía con la capital del Estado de México, el señor Luis Fernando reconoció que pudo compaginar la pasión de sus hijos por las Chivas y el conocer por primera vez el recinto rojiblanco con el sueño mundialista.

“Realmente, fue una experiencia muy padre el recordar todos los mundiales que han habido. Fotos conmemorativas de cada uno de ellos, los balones, los pósters, todo. También, el conocer el estadio desde adentro, bajar a nivel de cancha, poder entrar a los vestidores, todo fue muy especial.”

EL INFORMADOR/ A. GARCÍA.

“Mis hijos son seguidores de las Chivas, y yo también, pero no como ellos. Entonces, venimos a Guadalajara únicamente por esto y se pudo compaginar con el tour del Mundial, entonces lo hizo aún más emotivo e importante”, manifestó Luis.

El Trophy Tour vivirá un último día en Guadalajara este lunes 2 de marzo y continuará su recorrido por diferentes ciudades de México como León, Veracruz, Chihuahua, Puebla, Querétaro, Mérida y Monterrey.

SV