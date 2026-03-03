El Torneo Clausura 2026 continúa este martes 3 de marzo con actividad correspondiente a la Jornada 9, un día en el que los resultados que pueden mover la zona de clasificados a Liguilla.

Santos, ubicado en el fondo de la Tabla General, recibe a Cruz Azul, que pelea por mantenerse en la cima del campeonato. Para los laguneros, sumar es urgente; para La Máquina, la meta es no perder ritmo en la parte alta y no ceder el liderato.

En otro frente, Pachuca, que se mantiene en zona competitiva, enfrenta a Necaxa, que necesita puntos para acercarse a puestos de clasificación.

Más tarde, Atlético de San Luis se mide ante Mazatlán en un duelo directo entre equipos que buscan salir de la parte baja. La jornada cierra con Pumas frente a Toluca, un enfrentamiento entre clubes que se mantienen en la zona alta y que puede ajustar distancias importantes.

Partidos hoy martes 3 de marzo - Liga MX EN VIVO

Santos vs Cruz Azul | 19:00 | TUDN, ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium, Canal 5

Pachuca vs Necaxa | 19:00 | FOX One

San Luis vs Mazatlán | 21:00 | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium

Pumas vs Toluca | 21:10 | TUDN, ViX Premium, Canal 5

Sigue la cobertura completa del Clausura 2026 con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

