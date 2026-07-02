Lluvia aplaza el triunfo de Charros; el juego ante Durango se reanudará en Jalisco

Lo que parecía perfilarse como una valiosa victoria para los Charros de Jalisco terminó por quedar inconclusa, luego de que una fuerte precipitación sobre el Estadio Francisco Villa obligara a detener el tercer juego de la serie frente a Caliente de Durango cuando estaba por comenzar la quinta entrada.

Ventaja albiazul antes de la tormenta

Al momento de la suspensión, la novena albiazul mantenía la ventaja de 2-0 en la pizarra gracias a un oportuno ataque encabezado por Kyle Garlick, quien produjo las dos carreras del encuentro. El jardinero conectó los batazos necesarios para impulsar a Mateo Gil, quien cruzó el plato en ambas oportunidades para darle la delantera a la escuadra jalisciense.

En el montículo, Zac Grotz también estaba firmando una destacada actuación. El abridor de Charros había limitado a la ofensiva de Durango a un solo imparable durante cuatro entradas de labor, además de recetar dos ponches y mantener el control del encuentro, encaminando a su equipo hacia un posible triunfo.

La regla de las tres medias horas y reprogramación

Sin embargo, las condiciones climáticas impidieron que el partido pudiera continuar y, tras la espera reglamentaria de tres medias horas, se determinó la suspensión del compromiso.

De acuerdo con la programación de la LMB, el duelo se reanudará exactamente desde el punto en el que fue detenido , es decir, al inicio del quinto inning con Charros al frente por 2-0. La fecha para completar el encuentro será durante la visita de Durango a Jalisco, misma que se dará del 31 de julio al 2 de agosto.

Próximo desafío en casa

Mientras tanto, los caporales dejarán este duelo en pausa para enfocarse en su siguiente desafío, ya que Charros regresará al Estadio Panamericano este viernes 3 de julio, día en el que recibirá a los Dorados de Chihuahua en el arranque de una nueva serie, programada para iniciar a las 19:30 horas.

NG