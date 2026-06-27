Andrea Kimi Antonelli dejó atrás el tropiezo de Barcelona y comenzó con autoridad el fin de semana del Gran Premio de Austria. Tras ver cortada hace dos semanas su racha de cinco victorias consecutivas con un abandono en Montmeló, el joven italiano respondió con el mejor tiempo de la jornada de entrenamientos libres en el Red Bull Ring, una señal de que está listo para recuperar terreno en la pelea por el campeonato.

El piloto de Mercedes, líder del campeonato y el más joven de la historia en ocupar esa posición, dominó tanto la primera como la segunda sesión de ayer. Su mejor registro fue de 1:07.014, suficiente para superar por 237 milésimas al australiano Oscar Piastri (McLaren) y por 325 a su compañero de escudería, el británico Lando Norris, vigente campeón del mundo.

Después de que Lewis Hamilton aprovechara el abandono de Antonelli en España para reducir diferencias en la clasificación, el italiano llegó a Spielberg con la necesidad de reencontrarse con el protagonismo que lo llevó a ganar las cinco carreras previas. El primer paso lo dio con una actuación sólida que lo coloca como favorito rumbo a la calificación de hoy.

“Ha sido una jornada limpia y productiva para nosotros. Desde la primera sesión me he sentido muy cómodo en el coche y eso nos dio una buena base para trabajar y seguir mejorando”, afirmó el italiano al finalizar la actividad.

El piloto de 19 años destacó que las altas temperaturas podrían convertirse en un factor decisivo durante el resto del fin de semana.

“Las condiciones de calor complicarán la gestión de los neumáticos. Mantenerlos en la ventana correcta de funcionamiento será clave y seguiremos trabajando en ese aspecto”, explicó.

Antonelli también dejó claro que Mercedes aún tiene margen de mejora antes de la jornada de hoy.

“Recopilamos mucha información valiosa, pero todavía queda trabajo por hacer. Analizaremos todo con detalle para dar los pasos correctos antes de la calificación”, señaló.

Con cinco victorias y nueve podios en apenas dos temporadas en la Fórmula Uno, Antonelli buscará este día conquistar su quinta pole position del año y dar otro golpe de autoridad en un circuito donde pretende ampliar nuevamente su ventaja al frente del campeonato.

Con información de EFE.

Sergio Pérez. El tapatío no se alarma por la falta de vueltas cronometradas el día de ayer. ESPECIAL

“Checo” espera mejoras tras un día sin actividad

Sergio “Checo” Pérez tuvo una mala jornada en el primer día de actividades del Gran Premio de Austria al no marcar vuelta rápida sobre el Red Bull Ring, pues a su Cadillac se le harán varios ajustes para tener una buena prueba de calificación.

“Si miramos el lado positivo, Valtteri (Bottas) tuvo una gran sesión esta mañana. Vimos algo de luz con las nueva evoluciones, pero por desgracia rodé muy poco hoy”, comentó Pérez, a quien el coche lo dejó varado en las dos sesiones.

“No acabamos de entender aún cuál fue mi problema, así que cambiaremos la parte eléctrica y el motor, algo que, por fortuna, estaba previsto, para asegurarnos de tener un día limpio mañana (hoy), ya que tenemos aún mucho trabajo por delante”, manifestó el tapatío, quien regresó este año a la categoría tras no ver actividad en 2025 luego de su salida de Red Bull.

“Ojalá podamos descubrir dónde estamos realmente y tengamos un día bastante mejor”, recalcó el jalisciense, quien no ha sumado puntos en lo que va de la temporada, pero que ha dado pasos importantes para la escudería estadounidense que debuta esta temporada.

Segunda Práctica del Gran Premio de Austria

1. Kimi Antonelli / Mercedes / 1:07.01

2. Oscar Piastri / McLaren / 0.230

3. Lando Norris / McLaren / 0.325

4. Max Verstappen / Red Bull / 0.550

5. Lewis Hamilton / Ferrari / 0.597

6. George Russell / Mercedes / 0.623

7. Isack Hadjar / Red Bull / 0.744

8. Charles Leclerc / Ferrari / 0.841

9. Liam Lawson / Racing Bulls / 1.221

10. Gabriel Bortoleto / Audi / 1.286