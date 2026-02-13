Este viernes 13 de febrero, Donovan Carrillo llegó a su segunda final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, al presentarse en la pista del Milano Ice Skatin Arena.

Tras colocarse entre los 24 mejores del mundo y haber llegado a la final del programa libre de patinaje artístico, el tapatío logró una calificación de 143.50 en el programa libre, que, sumados a los del programa corto, le dieron un total de 219.06 puntos.

La canción con la que Donovan Carrillo compitió en Milano-2026

Para esta final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, Donovan se presentó con una mezcla de canciones de Elvis Presley, las cuales fueron:

My way

Trouble

Jailhouse Rock

A little less conversation

La elección de estos temas no es una simple coincidencia, pues, el mexicano eligió el tema “My Way” por un significado especial en su vida; fue a petición de su abuela materna, quien anhelaba que Carrillo se presentará con ella.

“Para mí, elegir este programa fue muy emotivo. Es una canción con la que siempre quise patinar. Siempre busqué la manera de hacerlo”, declaró el patinador mexicano para la página oficial de los Juegos Olímpicos.

A pesar de que el tapatío se mostró en la pista de hielo con un gran desempeño y seguridad en su rutina, en la que no tuvo una sola caída, los jueces determinaron que cuatro de sus últimos siete elementos estarían sujetos a revisión posterior.

Donovan finalizó su conmovedora presentación dando un beso a la pista de hielo y mandando más besos al público mexicano a través de la cámara.

AS