Milan ya piensa en el remplazo de Santiago Giménez tras bajo rendimiento

En Italia, desde hace varios años buscan a un delantero que asegure los goles necesarios para que el AC Milan compita en los torneos nacionales e internacionales. Y bajo ese contexto, Santiago Giménez ha sido señalado por su rendimento e incluso, en la pasada ventana de transferencias, existieron fuertes rumores de una posible salida del conjunto rossonero.

Giménez no ha tenido un mal torneo, pero los tifosi del Milan demandan más goles y actuaciones precisas. Y ante la presión que conlleva jugar en un grande de Italia y del futbol europeo, la directiva del Milan ya estaría sondeando opciones para poder traer competencia en el ataque o directamente reemplazar al "siete" mexicano.

De acuerdo con La Gazzeta dello Sport, medio especializado de deportes en Italia, el Milan ya tiene en la mira a los delanteros Dovbyk de la Roma, Zirkzee del Manchester United, Panichelli del Estrasburgo y Burkadt del Eintracht Frankfurt. La situación sería comprometedora para Giménez luego de que la vuelta de la temporada que ocurrirá en el primer semestre del 2026, servirá de antesala rumbo al Mundial de 2026.

Por ello, los rumores suponen que el delantero mexicano tendría hasta enero para demostrar su importancia en el conjunto de Massimiliano Allegri.

Mientras tanto, el AC Milan sigue en lo alto de la tabla de la Serie A, disputando desde el tercer lugar a tan solo unos puntos del Napoli, líder y actual campeón en Italia. Además de la búsqueda de títulos, en esta temporada es importante para el Milan volver a acceder a competencias europeas luego de que en el curso pasado se quedase fuera de la clasificación.

