¡Al Puskás! Golazo de tijera de Robert Morales en el San Diego vs Pumas

Anoche los Pumas debutaron en la Copa de Campeones de Concacaf ante el San Diego FC con una dolorosa derrota 4-1, pero ese gol del honor fue una joya que muchos ya apuntan para el Premio Puskás, el galardón con el que la FIFA reconoce a las mejores anotaciones del año.

Los Pumas tuvieron una buena primera parte en la difícil cancha de San Diego y se fueron al descanso con la ventaja, producto del golazo.

Nathan Silva puso el balón en territorio de San Diego con un despeje que no tenía mucha dirección, pero Pedro Vite logró meterlo al área, donde, tras una serie de rebotes, el balón fue controlado por Adalberto Carrasquilla, quien en la línea de fondo alcanzó a sacar un pase retrasado —un poco desviado por el defensor sandieguino— hacia donde estaba Robert Morales, quien con una vistosa chilena anotó para los Pumas.

San Diego llegó varias veces al área de los universitarios con oportunidad de anotar, pero fue hasta el minuto 68 que lo consiguieron.

Manu Duah, de cabeza, puso el 1-1; al 76 dieron la voltereta con otro remate de cabeza, esta vez de David Vázquez.

Ya con pleno dominio de los de la MLS, al 81 cayó el 3-1, obra de Alex Mighten, y al 86 se selló la goleada con tanto de Luca Bombino, en el que Nathan Silva cometió un error ingenuo al no despejar la pelota cuando rodaba cerca de la línea de meta.

Ramón Morales le dio tres puntos a las Águilas. EFE/G. Amador

Resultados Concacaf: América gana sobre la hora

Las Águilas del América visitaron al Olimpia de Honduras en un juego complicado que se definió por un error del guardameta catracho.

Durante la primera parte el partido fue de ida y vuelta, con Jorge Benguché metiendo en problemas a Luis Malagón con un disparo al poste al minuto 10 y un remate que requirió una atajada vistosa al 28.

Las Águilas abrieron el marcador al 47 por conducto de Víctor Dávila, quien aprovechó un tiro de esquina para rematar cerca del manchón penal.

El empate llegó al minuto 50 con un potente disparo de Jorge Álvarez desde fuera del área. Solo dos minutos después parecía que Olimpia remontaba con gol del Toro Benguché, pero el árbitro anuló el tanto por posición adelantada.

Cuando todo parecía terminar en empate, al minuto 88 Ramón Juárez se sumó al ataque y aprovechó un balón rechazado débilmente por Edrick Menjívar para anotar el 2-1 definitivo.

Tigres se congela en Canadá

Los Tigres parecían ser el equipo mexicano con el juego menos complicado en esta primera fecha, pero fueron anulados por el Forge y el marcador terminó 0-0.

El primer tiempo estuvo marcado por pases errados y tiros de media distancia, y aunque en el segundo los universitarios mejoraron hasta meter el balón en la portería del Forge, el tanto de Brunetta fue anulado por fuera de juego.