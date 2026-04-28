Cuánto cuestan los boletos para el América vs Pumas en el Estadio Banorte

La Liguilla del Clausura 2026 comienza a tomar forma con uno de los duelos más atractivos de los Cuartos de Final: Club América frente a Pumas.

Este martes arrancó la venta de boletos para el partido de Ida, que se disputará el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Banorte. En primera instancia, las entradas estuvieron disponibles únicamente a través de la Preventa Azulcrema; este miércoles continuará la Preventa Banorte, mientras que la venta general iniciará el jueves 30 de abril.

El enfrentamiento entre azulcremas y universitarios promete emociones intensas, no solo por la rivalidad histórica, sino porque ambos equipos buscan dar un paso firme rumbo a las Semifinales.

El partido de vuelta se jugará el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, donde se definirá al equipo que avance. En esta ocasión, los felinos llegan con ligera etiqueta de favoritos tras su desempeño reciente.

En cuanto a los precios para el encuentro de Ida, estos son los costos por zona:

Alto Norte — $600

— $600 Alto Sur — $600

— $600 Alto Lateral — $1,000

— $1,000 Preferente 300 — $1,400

— $1,400 Cabecera 300 — $1,600

— $1,600 Lateral 300 — $2,000

— $2,000 Norte 100 — $1,800

— $1,800 Sur 100 — $1,800

— $1,800 100 Plus — $2,250

— $2,250 Platea 200 — $2,300

— $2,300 Palcos Club — $3,200

Con una alta expectativa por parte de la afición, se anticipa una gran demanda de boletos para este primer capítulo de la serie, en un duelo que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la fase final del torneo.

MF