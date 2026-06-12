Michael Bublé mandó mensaje a México en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

En el marco de la gran fiesta inaugural de Canadá de la Copa del Mundo 2026, el famoso cantante canadiense Michael Bublé fue una de las figuras centrales en el evento.

Fiel a su estilo carismático, Bublé no solo representó con orgullo a Canadá, sino que aprovechó el alcance global para enviar un emotivo mensaje a la afición mexicana .

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Este gesto no pasó desapercibido y se volvió tendencia rápidamente bajo el enfoque de la "hermandad norteamericana" , consolidando a Bublé como un gran embajador de la hospitalidad de su país.

Un Mensaje de Hermandad y Cultura

El "Luis Miguel Canadiense", como se le conoce, llegó al Estadio de Toronto y, con su característica calidez, destacó la unión de las tres naciones norteamericanas. Hizo un énfasis especial en el calor, la pasión y la rica cultura futbolística de México , reconociendo la importancia de este país en la celebración global.

Bublé, quien ha expresado en múltiples ocasiones su amor por el público hispanohablante, en parte gracias a su matrimonio con la actriz argentina Luisana Lopilato, lanzó frases en español que conectaron de inmediato con los millones de espectadores en México .

Este guiño cultural fue un detalle que la afición mexicana valoró profundamente, demostrando la conexión del artista con la cultura latina.

Su mensaje se centró en la hospitalidad, asegurando que México, Canadá y EE. UU. están listos para celebrar "el mundial más inclusivo y festivo de la historia" .

La reacción de la afición fue inmediata y positiva, con usuarios en plataformas como X aplaudiendo que el canadiense se tomara el tiempo de abrazar la cultura mexicana en un evento de tal magnitud.

La Reacción de la Afición: “Michael Bublé ya es un mexicano más”

La respuesta del público mexicano al mensaje de Michael Bublé fue contundente y llena de afecto. La frase "Michael Bublé ya es un mexicano más" se popularizó rápidamente en las redes sociales, reflejando el cariño y la gratitud de la afición.

Este tipo de reacciones demuestran el impacto que tienen los gestos de inclusión y reconocimiento cultural en eventos de magnitud global como la Copa del Mundo.

El cantante no solo cumplió con su rol de anfitrión, sino que trascendió las fronteras al mostrar una genuina apreciación por la cultura mexicana.

Su carisma y su esfuerzo por comunicarse en español fueron clave para establecer esta conexión, reforzando la idea de una celebración compartida y una hermandad entre las naciones anfitrionas.

El mensaje de Bublé no solo fue un saludo, sino una invitación a la celebración y a la unión, dejando una huella positiva en el inicio de la cuenta regresiva para el Mundial 2026.

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