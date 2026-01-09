Arsenal y Liverpool no se hacen daño

Arsenal perdió la oportunidad de alejarse ocho puntos en la cima de la Liga Premier, tras resignarse con un empate 0-0 como local ante Liverpool.

Decepcionante en gran parte de la campaña en la que buscaba revalidar su título, Liverpool dio al menos una buena actuación bajo la lluvia en el Emirates Stadium, para poner fin a la racha de cinco victorias consecutivas del Arsenal en la liga.

La ocasión más cercana a un gol llegó cuando el lateral derecho del Liverpool, Conor Bradley, intentó un globo sobre David Raya tras un malentendido entre el portero español del Arsenal y el defensa central William Saliba, pero el balón rebotó en el travesaño.

El Arsenal realizó apenas nueve tiros en todo el partido, su cifra más baja en casa en cuatro años, y se mostró inusualmente desarticulado, lo que llevó a la frustración de los aficionados locales durante la segunda mitad.

Aun así, los Gunners tienen algunos motivos para estar contentos. El Arsenal terminó la fecha más reciente como la comenzó, con una ventaja de seis puntos sobre el Manchester City, que ocupa el segundo lugar, y el Aston Villa, que está tercero.

Con 17 partidos restantes, el Arsenal sigue siendo favorito para conseguir su primer título de liga desde 2004.