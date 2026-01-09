El Milan no logra vencer al Genoa en San Siro

Milan perdió la oportunidad de acercarse al Inter, su rival acérrimo y líder de la Serie A, al empatar 1-1 en casa con Genoa, un conjunto amenazado por el descenso.

El resultado podría haber sido peor para los rossoneri, ya que Genoa falló un penalti prácticamente en el último suspiro del encuentro, después de que Milan había anotado el gol del empate en el tiempo de descuento.

El Milan, que ocupa el segundo lugar, quedó a tres puntos del Inter, que ganó 2-0 en Parma el miércoles.

El entrenador rossonero Massimiliano Allegri, buscaba mantener la presión sobre el Inter, así como celebrar su partido número 200 al frente del Milan a lo largo de dos períodos.

Un centro lateral de Ruslan Malinovskyi a priori indefenso que, por la manera de defender milanista, con la última línea casi dentro del área pequeña, acabó siendo su condena. Colombo ganó la posición a Gabbia y remató para encaminar una victoria que tuvo en su bolsillo durante muchísimos minutos.

En el tiempo añadido, Rafael Leao desde los once pasos puso el gol del empate para los rossoneri.

A Génova se le otorgó un penalti, a raíz de que el defensor, Davide Bartesaghi, chocó con Mikael Ellertsson en el área. Sin embargo, Nicolae Claudiu Stanciu lo falló.

La racha sin victorias de Genoa se extendió a cinco partidos, dejándolo tres puntos por encima de la zona de descenso.