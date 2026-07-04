La pasión por la Copa del Mundo 2026 ha desbordado los límites de los estadios, tocando las raíces culturales y espirituales del país. De cara al histórico enfrentamiento dominical entre la Selección Mexicana y el combinado de Inglaterra, ha cobrado una fuerza inmensa en redes sociales una convocatoria muy particular: realizar un ritual masivo en el Museo Nacional de Antropología e Historia.

El objetivo de esta movilización es enfocar la intención de miles de aficionados para "llamar a la lluvia", bajo la creencia de que un clima adverso le ha dado la victoria a la Selección Mexicana en este Mundial, ya que se han mantenido invictos y siempre en sus juegos, el clima ha sido lluvioso.

¿En qué consiste esta “concentración de energía”?

De acuerdo con las invitaciones que circulan en la red, este acto busca ser una demostración pacífica de la fe de los mexicanos en la Selección Mexicana y conexión con las raíces prehispánicas.

Quienes planean asistir han compartido una lista de elementos para conformar una ofrenda colectiva:

Semillas y flores: Elementos tradicionales que representan la vida, la tierra y el ciclo natural, fundamentales en las lecturas de los ciclos energéticos de la naturaleza.

Elementos tradicionales que representan la vida, la tierra y el ciclo natural, fundamentales en las lecturas de los ciclos energéticos de la naturaleza. Copal e incienso: Para limpiar la energía del ambiente y elevar las peticiones de los asistentes, creando una atmósfera de concentración absoluta.

Para limpiar la energía del ambiente y elevar las peticiones de los asistentes, creando una atmósfera de concentración absoluta. Enfoque de intenciones: Se pide a los asistentes mantener una vibración positiva y visualizar un escenario favorable para el equipo nacional.

Entre la manifestación colectiva y la realidad deportiva

El entusiasmo por realizar este tipo de prácticas refleja el profundo deseo de los aficionados por influir positivamente en el destino de su equipo.

No obstante, es importante recordar que tanto la meteorología como el futbol responden a leyes objetivas. Las condiciones climáticas del domingo estarán dictadas por los patrones atmosféricos y los frentes de humedad de la temporada, mientras que el resultado final en el marcador dependerá exclusivamente de la estrategia táctica, la preparación física y el desempeño de los jugadores sobre el césped.

Más allá de si las nubes deciden abrirse o no sobre la capital, el "ritual a Tláloc" se consolida como una de las expresiones folclóricas más ricas y vibrantes de este Mundial, demostrando que en México, el futbol también es una cuestión de fe y tradición.

NG