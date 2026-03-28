Jannik Sinner va por el título y doblete ante Lehecka

El italiano, Jannik Sinner está a una victoria de un gran hito en su carrera que ya tiene un palmarés de consideración. De ganar este domingo ante el checo, Jiri Lehecka, completaría el Sunshine Double con los títulos en Indian Wells y Florida el mismo año , algo que solo han conseguido siete tenistas en la rama masculina; el último fue Roger Federer en 2017, cuando lo consiguió por tercera ocasión. Novak Djokovic es el que más veces ha completado el doblete con cuatro.

El estado de forma del número dos del mundo es para destacar. A pesar de que comenzó el año sin títulos, con semifinal en Australia y cuartos de final en Doha, ha demostrado tener la medida en los Masters 1000, donde su racha ya es de 32 sets consecutivos en su bolsillo desde París el año pasado. En el desierto de California estuvo intratable y en Florida ha cumplido de principio a fin.

Sinner tiene la oportunidad de recortar más la distancia con Carlos Alcaraz por el número uno . Entraron a esta quincena con cerca de dos mil 200 puntos de diferencia y podría enviarle mayor presión al español, que en tierra batida defenderá una cantidad considerable en comparación.

La experiencia pesará en favor del de Trentino, que va por su cuarta final y segundo trofeo en este certamen que ganó en 2024, así como el séptimo en total de esta categoría, sumado al historial favorable que tiene sobre Lehecka, con pleno de tres victorias.

El checo de 24 años y 22 en la clasificación mundial no llega como el favorito, pero sí ha desplegado su mejor tenis en Florida. Con marca de 6-5 en el año antes de comenzar en Miami, Lehecka dio una de las campanadas del torneo contra el sexto sembrado, Taylor Fritz en la ronda de 16. También cuenta con el ejemplo de su compatriota, Jakub Mensik, quien logró el triunfo el año pasado, imponiéndose en la final nada menos que a Novak Djokovic, lo que puede despertar la motivación para Lehecka en esta ocasión.doblete ante Lehecka.

SV