La selección sufrió una baja sensible previo al partido México vs Paraguay, programado para este martes 18 de noviembre, luego de confirmarse que Hirving "Chucky" Lozano queda descartado y no podrá ser considerado para dicho encuentro debido a una lesión muscular.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Selección Mexicana informó que el atacante presentó una sobrecarga muscular en los músculos semimembranoso y semitendinoso, ambos localizados en la parte posterior del muslo izquierdo. Esta situación obliga al futbolista a detener su actividad deportiva para evitar una lesión mayor.

"Después de abandonar el campo en el partido vs Uruguay, el jugador Hirving Lozano fue sometido a una resonancia magnética y ecografía músculo-esquelética del muslo posterior izquierdo, resultando en una sobrecarga muscular de semimembranoso y semitendinoso que limitarán su participación con la Selección Nacional de México para el siguiente partido vs Paraguay", se pudo observar en la publicación.

¿Quién podría jugar en el lugar de Hirving Lozano?

Luego de un partido discreto ante el conjunto uruguayo, Lozano fue sustituido en el agregado del primer tiempo por Gilberto Mora. El formado en las Fuerzas Básicas del Pachuca realizó un sprint por la banda derecha y, casi de inmediato, se pudo observar la molestia que presentó al llevarse la mano a su pierna y, posteriormente, pedir su cambio.

Ante la ausencia del atacante, el cuerpo técnico mexicano deberá realizar ajustes para reestructurar la zona ofensiva. Se espera que jugadores como el mismo Mora o Roberto Alvarado puedan ocupar el lugar que suele desempeñar Lozano, dependiendo de la lectura táctica y las necesidades del partido frente a Paraguay.

El encuentro del martes representaba una oportunidad para que México corte la mala racha que arrastra frente a los equipos de Conmebol, por lo que será importante ver el parado que presentará el Tricolor para buscar la victoria que disipe la presión que existe sobre los dirigidos por Javier Aguirre.

