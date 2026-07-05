El partido entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial 2026, comenzará a las 19:00 horas locales , una hora después de lo programado, debido a las malas condiciones climáticas.

Una intensa tormenta con descargas eléctricas azotó a media tarde las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. Posteriormente, las condiciones mejoraron, aunque los pronósticos no descartan el regreso de la lluvia intensa.

Alrededor de 75 mil aficionados ya ocupan sus localidades en el coloso de Santa Úrsula , a más de una hora y media del inicio del encuentro, cuyo ganador se enfrentará a Noruega en los cuartos de final del torneo.

Los gritos de "¡México, México!" por parte de los aficionados, acompañados de música mexicana, han creado un gran ambiente festivo, que solo se vio interrumpido cuando la pantalla anunció: "El partido ha sido retrasado". Tras el aviso, los asistentes retomaron el ánimo y continuaron con la celebración.

El México vs Inglaterra, partido número 92 del Mundial, será el último encuentro de la Copa que se dispute en territorio mexicano , después de que el país albergara 13 partidos entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

SV