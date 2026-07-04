Raúl Jiménez descartó que Inglaterra llegue como favorita para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026 y aseguró que esa condición solo puede definirse sobre el terreno de juego, donde el Tricolor buscará aprovechar el respaldo de su afición.

"Eso se demuestra en la cancha. No sé si hay un marcado favorito, eso depende mucho de afuera. No nos fijamos en eso. Nosotros vamos a salir al campo a hacer nuestro juego, a aprovechar el apoyo de la afición y sacar ventaja de lo que representa jugar en el Estadio Azteca", aseveró Jiménez.

El delantero habló en la previa del duelo que México e Inglaterra disputarán este domingo en el Estadio Ciudad de México, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Jiménez destaca la importancia del partido para México

El atacante reconoció que el enfrentamiento frente a Inglaterra representa uno de los compromisos más importantes en la historia reciente del futbol mexicano por lo que está en juego.

"Lo es por lo bien que estamos jugando y por lo que significa pasar a la siguiente ronda. He estado en varios procesos de selección y hay que dimensionar este juego", apuntó.

Pese a haber desarrollado gran parte de su carrera en el futbol inglés, Jiménez aseguró que no mantiene una relación cercana con los jugadores de la selección rival.

"Es un partido especial porque llevo más de la mitad de mi carrera jugando en Inglaterra, y sí los conozco, he intercambiado camisetas con alguno, pero hasta ahí, pero no es para que intercambie mensajes con ellos", dijo.

Guillermo Ochoa pide máxima contundencia ante Inglaterra

El guardameta Guillermo Ochoa resaltó la calidad de la selección inglesa y advirtió que México deberá aprovechar sus oportunidades si pretende avanzar a la siguiente ronda.

"Respetamos mucho a Inglaterra, sabemos de su calidad y que en este tipo de juegos de matar o morir debemos ser contundentes, eso es clave y lo sabemos por lo que nos ha pasado a lo largo de la historia. Ellos pueden no jugar bien, pero con la calidad que tienen son capaces de resolver en cualquier momento", señaló.

Álvaro Fidalgo expresa la ilusión del Tricolor

Por su parte, Álvaro Fidalgo compartió el entusiasmo del plantel por disputar una eliminatoria mundialista frente a una de las selecciones más importantes del torneo.

"Es una eliminatoria de un Mundial contra Inglaterra, eso nos hace estar muy ilusionados. Todos soñábamos con un partido así de grande, incluida la afición. Estamos listos para esta prueba" , concluyó el español naturalizado mexicano.

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