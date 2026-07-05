Desde hace varios días estaba pronosticada la lluvia, así como una tormenta eléctrica, durante el partido entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. Y aunque ambas se presentaron antes de la hora programada para el encuentro de este domingo, la afición mexicana únicamente cambió el lugar donde comenzó y mantuvo el ambiente de fiesta previo al partido a causa de las precipitaciones .

Con las primeras gotas y los primeros truenos, la gente buscó resguardarse de inmediato. Sin embargo, en cada aglomeración formada en los distintos puntos del estadio no dejaron de sonar las porras y los cánticos, mientras algunas personas eran levantadas por los aires, como ya se ha vuelto costumbre en las últimas semanas. Los aficionados ingleses tampoco quedaron excluidos de la algarabía: entre bromas, cánticos y solicitudes de fotografías, convivieron con los seguidores mexicanos bajo techo.

Cada vez que la lluvia disminuía, el DJ volvía a encender el ambiente en la zona del Fan Experience y la gente respondía de inmediato con canciones populares como "La Chona" y "El Sonidito" . Incluso, algunos aficionados invitaban a los europeos a bailar y disfrutar del momento mientras el partido permanecía retrasado. Al mismo tiempo, más personas seguían ingresando al inmueble y recorrían las distintas activaciones de entretenimiento, comida y bebida antes de dirigirse a sus asientos.

Debido al protocolo por tormenta eléctrica, los asistentes tuvieron que ocupar sus lugares antes de lo previsto, pero eso no fue motivo para dejar de disfrutar la experiencia. El sonido local se encargó de ambientar una tribuna que poco a poco se llenaba bajo la incesante lluvia, mientras cada vez ondeaban más banderas tricolores.

Éxitos de Vicente Fernández, Selena y Maná, entre otros artistas, sirvieron para calentar la garganta de los miles de asistentes y también para que realizaran algunos pasos de baile desde sus lugares, especialmente cuando sonó "Payaso de Rodeo" en el estadio.

Tampoco se perdió ninguna oportunidad para hacer sentir la localía. Canciones de bandas inglesas como Queen fueron recibidas con algunos abucheos por parte de un sector del público , que no estaba dispuesto a dejar pasar ninguna referencia al rival. Incluso, impidieron que los aficionados visitantes disfrutaran de "Sweet Caroline", consolidando una fiesta completamente mexicana a la que, pese a todo, los ingleses también fueron invitados.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV