México e Inglaterra, a pesar de ser rivales en la cancha en los octavos de final de la Copa del Mundo, han forjado una amistad a distancia a través de la música, el arte, las series y, sobre todo, del futbol. Este deporte se ha encargado de unir a dos naciones que comparten una misma pasión , y el encuentro de este domingo, más allá del resultado, fue la oportunidad para que las aficiones de ambos países convivieran con alegría.

Billy y Dylan pronosticaron un empate a uno, con Inglaterra avanzando en penales en lo que definieron como el partido más complicado de su camino. Viajaron desde Londres a la Ciudad de México, donde, aseguran, han sido recibidos con los brazos abiertos.

“Hemos sido minoría en cada estadio y te diré que nunca había conocido un grupo de personas tan amistosas como los mexicanos; nos dieron cerveza, comida y nos han dado la bienvenida en cada lugar”, comentó Billy.

“Honestamente, nunca había sido recibido de esta forma. Los mexicanos han mostrado su clase con los ingleses; así es como nos han tratado y es increíble. Quiero que Inglaterra gane la Copa, pero los mexicanos ya tienen un lugar especial en mi corazón”, complementó Dylan.

La visita de este par de londinenses les permitió darse cuenta de la importancia que tiene el futbol para el país . Incluso, Dylan aseguró que la Final del Mundial debió disputarse en el Estadio Ciudad de México.

“El hecho de que este estadio no sea la sede de la Final es una desgracia. Es el mejor estadio de futbol del mundo y que el partido se juegue en Nueva York es una aberración; muestra lo que está mal en el mundo. Vienes aquí y la gente vive y respira futbol. Es el mejor lugar y que no sea aquí es una desgracia”, afirmó Dylan.

Jack, acompañado de sus amigos, también ha disfrutado de una grata experiencia en territorio mexicano. Desde su llegada al país y al estadio, asegura que han sido recibidos con calidez por la afición local, a pesar de la rivalidad deportiva.

“Es curioso porque desde que estábamos entrando al estadio no hemos recibido otra cosa que una recepción amigable. Sí hay algunos abucheos y cosas así, aunque son parte normal de un partido, pero todos han sido muy amables y nos la estamos pasando muy bien”, comentó Jack.

“Claro que el partido es una prueba, y más en un estadio con tanta historia. Dependemos de que Bellingham y Kane estén en forma, pero deberíamos tener opciones de ganar. El clima también es bueno porque en Londres siempre está lloviendo; estamos acostumbrados”, añadió.

Por su parte, Mark y Julie, una pareja que ha seguido a los Tres Leones durante todo el Mundial, con escalas en Dallas, Boston y Nueva York, encontraron en México una afición respetuosa y alegre.

“La gente mexicana ha sido muy amigable. No hemos tenido ningún problema hasta ahora, más que conseguir boletos. Han sido muy buenos, muy amables y, si los vencemos, hasta me sentiría decepcionado por ellos. En Inglaterra hubo advertencias sobre posibles riesgos, pero nosotros vinimos a apoyar a nuestra selección. Nosotros respetamos a los mexicanos y ellos nos respetan a nosotros”, concluyó el aficionado británico.

SV

