Leones Negros golean 6-1 al Guadalajara Sub-21 en duelo de preparación

Los Leones Negros tuvieron un nuevo ensayo de pretemporada con una victoria de 6-1 sobre el Guadalajara Sub-21, en un encuentro de preparación disputado como parte de los trabajos rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El compromiso se llevó a cabo bajo un formato de cuatro tiempos de 30 minutos , esquema utilizado por ambos cuerpos técnicos para dar actividad a un mayor número de futbolistas y continuar con la evaluación del plantel antes del arranque oficial de la competencia.

El conjunto de la Universidad de Guadalajara mostró efectividad en ataque y construyó una diferencia amplia en el marcador gracias a las anotaciones de Olaf González, Jared Escalante, Edison Navarro, Luis Padilla y Farid Morales. Escalante fue el único jugador que logró marcar en dos ocasiones, firmando un doblete durante el encuentro.

Este resultado representa un paso más en la preparación del equipo universitario, que continúa afinando aspectos tácticos y físicos antes de su debut en el nuevo semestre de la Liga de Expansión MX. Durante la pretemporada, el cuerpo técnico ha aprovechado los encuentros amistosos para observar variantes en distintas zonas del campo y dar minutos tanto a jugadores consolidados como a elementos que buscan un lugar en la plantilla.

Tras este compromiso, los Leones Negros ya tienen programado su siguiente examen. El equipo enfrentará el próximo martes al Atlético Morelia en las instalaciones de La Primavera, partido que también formará parte de su calendario de preparación previo al inicio del Apertura 2026.

La directiva universitaria informó que dicho encuentro contará con acceso para los medios de comunicación, mientras que el horario será confirmado en los próximos días. Con ello, la escuadra tapatía entrará en la etapa final de su pretemporada , buscando llegar con ritmo de competencia al arranque del torneo y consolidar la idea futbolística que pretende mostrar a lo largo de la campaña.

SV