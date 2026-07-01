¿Por qué expulsaron a Piero Hincapié en el triunfo de México del Mundial 2026?

La expulsión de Piero Hincapié sin una falta violenta física en el partido de México vs Ecuador se debe a la nueva y estricta "Ley Vinicius", una regla que pondrá a pensar dos veces a los jugadores antes de acometer de manera verbal.

El incidente ocurrió durante los tensos minutos finales de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con la Selección de México asegurando su pase a octavos tras un sólido triunfo por 2-0, la frustración se apoderó del equipo sudamericano en el tiempo de descuento.

Fue exactamente en el minuto 95 cuando el defensor ecuatoriano Piero Hincapié protagonizó un acalorado intercambio de palabras con el delantero mexicano Santiago Giménez. En medio de la discusión, el zaguero cometió un error que hoy cuesta muy caro: se cubrió la boca con la mano para hablar.

La aplicación implacable del VAR y el árbitro

Inmediatamente después de la acción de Hincapié, los jugadores mexicanos reclamaron la acción al árbitro esloveno Slavko Vinčić. Tras recibir la alerta desde la cabina del videoarbitraje, el colegiado se acercó a la pantalla para revisar el gesto y no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al jugador del Bayer Leverkusen.

Esta decisión no se basó en una agresión física, sino en la estricta aplicación de la normativa implementada por la FIFA para esta Copa del Mundo. El objetivo principal es evitar que los jugadores oculten insultos discriminatorios o racistas ante las cámaras de televisión.

Aunque la medida ha generado un intenso debate entre los aficionados y especialistas deportivos, el máximo organismo del fútbol ha dejado claro que no habrá excepciones. El simple acto de taparse los labios al dirigirse a un rival o al cuerpo arbitral es motivo suficiente para irse a las regaderas.

¿Qué es exactamente la Ley Vinicius?

La “Ley Vinícius-Prestianni” nació tras un polémico incidente en la Champions League. En aquel encuentro, el argentino Gianluca Prestianni se cubrió el rostro para presuntamente insultar al brasileño Vinícius Júnior, impidiendo que se pudiera comprobar la ofensa mediante la lectura de labios.

Para entender mejor cómo funciona esta nueva directriz en el torneo, aquí te dejamos los puntos clave que todo aficionado debe conocer:

Cero tolerancia: Cubrirse la boca al hablar con un oponente resulta en expulsión inmediata.

Cubrirse la boca al hablar con un oponente resulta en expulsión inmediata. Sin necesidad de pruebas: El árbitro no necesita saber qué se dijo; el gesto en sí mismo es la infracción.

El árbitro no necesita saber qué se dijo; el gesto en sí mismo es la infracción. Revisión tecnológica: El VAR tiene la autoridad para intervenir si el árbitro principal no percibe la acción en tiempo real.

Un precedente que marca la historia del Mundial 2026

El caso del central ecuatoriano no es un hecho aislado en este torneo internacional. Apenas unos días antes, el paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista en la historia en ser expulsado bajo esta misma premisa durante el duelo contra Turquía.

Te puede interesar: Chivas presenta a Nike como su nuevo patrocinador deportivo

Con la clasificación de México a los octavos de final y la eliminación de Ecuador, el partido será recordado por consolidar una regla que busca limpiar el deporte. La "Ley Vinicius" ha llegado para quedarse, obligando a los protagonistas a dar la cara en todo momento.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS