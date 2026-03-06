La espera terminó y este viernes 6 de marzo la Selección Mexicana de beisbol arranca su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El equipo dirigido por el manager de Charros de Jalisco, Benjamín Gil, debutará hoy ante Gran Bretaña, enfrentamiento que inicia el camino del Tricolor en el torneo internacional.

El primer juego del Tricolor en este evento se disputará en el Daikin Park de Houston, Texas, sede donde México intentará dar el primer paso hacia uno de sus grandes objetivos, que en esta ocasión es mejorar la histórica actuación lograda en la edición 2023, donde la novena llegó a semifinales.

¿Dónde ver EN VIVO el juego México vs Gran Bretaña del Clásico Mundial?

El juego entre México y Gran Bretaña podrá verse EN VIVO este viernes 6 de marzo de 2026 a través de televisión abierta y de paga.

Fecha y hora: Viernes 6 de marzo, 12:00 horas tiempo del centro de México

Viernes 6 de marzo, 12:00 horas tiempo del centro de México Sede: Daikin Park, Houston, Texas, Estados Unidos

Daikin Park, Houston, Texas, Estados Unidos Transmisión (canales): Nu9ve, ESPN, ViX Premium

México inicia su camino en el Clásico Mundial 2026

La Selección Mexicana llega a esta edición del Clásico Mundial de Beisbol con la vara muy alta. En 2023, el equipo tricolor sorprendió a muchos al alcanzar las semifinales, una actuación histórica que convirtió al país en una de las potencias emergentes del beisbol internacional.

Ahora, con gran parte de esa base de jugadores de vuelta a la competencia, el objetivo no es otro sino dar el siguiente paso y pelear por el campeonato.

El roster mexicano cuenta con varios peloteros que militan en organizaciones de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés), lo que solo aumenta el entusiasmo de la afición. Entre los nombres más destacados aparecen figuras como Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Jarren Duran y Alek Thomas.

